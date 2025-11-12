Pakistán permanece en alerta máxima tras el atentado suicida que dejó al menos 12 muertos

Islamabad, 12 nov (EFE).- Pakistán está este miércoles en alerta máxima, con un refuerzo de la seguridad en la capital y en los tribunales de las principales ciudades, mientras las autoridades investigan el atentado suicida que el martes dejó 12 muertos y más de 27 heridos frente a un complejo judicial de Islamabad.

«La seguridad está en alerta máxima en Islamabad para prevenir cualquier otro ataque de este tipo en la ciudad», dijo a EFE este miércoles Taqi Jawad, portavoz de la Policía de Islamabad.

El ataque, el más grave en la capital paquistaní en una década, fue reivindicado por Jamaat-ul-Ahrar (JuA), una facción disidente del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) -conocidos como los talibanes paquistaníes-, que, según Naciones Unidas, opera desde la provincia afgana de Nangarhar, en la frontera oriental de Afganistán.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmó horas después del incidente que los ataques recientes en el país «se están llevando a cabo desde suelo afgano y contaban con el respaldo de la India».

El Gobierno paquistaní sostiene que los talibanes paquistaníes del TTP y sus facciones asociadas, entre ellas Jamaat-ul-Ahrar, operan desde territorio afgano con la permisividad de las autoridades de Kabul y el respaldo de la India.

Islamabad utiliza el término TTP para englobar a los grupos de inspiración talibán paquistaníes afines al régimen afgano, a los que atribuye la mayoría de los atentados recientes en su territorio, y que han intensificado sus ataques desde 2021, cuando los talibanes tomaron el poder en Kabul.

El atentado se produce asimismo en un momento de fuerte tensión entre Islamabad y Kabul, tras una serie de ataques transfronterizos en octubre a lo largo de la Línea Durand, la frontera común, que obligaron a negociar sucesivas prórrogas de un frágil alto el fuego durante las últimas semanas.

El ministro de Defensa paquistaní, Khawaja Muhammad Asif, advirtió el martes de que el país «se encuentra en estado de guerra», y señaló que esperar que las negociaciones de paz tras el incidente sean exitosas sería «inútil», en un comunicado en X.

Los talibanes niegan estas acusaciones y sostienen que Pakistán debe resolver sus propios problemas internos de seguridad.

El atentado del martes es el más mortífero registrado en Islamabad desde el ataque con camión bomba contra el hotel Marriott en septiembre de 2008, que causó 53 muertos y más de 260 heridos, y cuya autoría nunca fue reivindicada. EFE

