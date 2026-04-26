Pakistán relaja la seguridad al tiempo que se disipa la esperanza de una reunión EEUU-Irán

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Islamabad, 26 abr (EFE).- Las autoridades de Islamabad, la capital de Pakistán, relajaron este domingo las restricciones de seguridad tras desvanecerse, al menos por ahora, las esperanzas de una segunda ronda de conversaciones directas entre Estados Unidos e Irán.

Las vías de transporte, los parques y las rutas de senderismo han sido reabiertos tras días de cierre debido a la actividad diplomática de alto nivel en la capital.

«Las terminales de autobuses, excepto la de Faizabad, las rutas de transporte, los parques y las rutas de senderismo han reabierto hoy», declaró a la EFE Taqi Jawad, portavoz de la policía de Islamabad.

Pakistán acogió la primera ronda de negociaciones entre Washington y Teherán el 11 de abril en Islamabad, lo que supuso las primeras conversaciones directas de alto nivel entre ambos países en 47 años, con Pakistán actuando como mediador. Las delegaciones conversaron durante más de 20 horas en el hotel de cinco estrellas Serena.

Se esperaba que la segunda ronda tuviera lugar en Islamabad durante este fin de semana, cuando el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abas Araqchí, visitó la capital el sábado.

Las autoridades habían impuesto un cierre de seguridad en la ciudad, con las principales carreteras cortadas, el transporte público suspendido y las vías de acceso al Serena completamente cerradas, donde ya se alojaba un equipo de seguridad de avanzada de EEUU.

La vida cotidiana se vio alterada para cientos de miles de residentes de las ciudades gemelas de Rawalpindi e Islamabad. Los viajeros se vieron obligados a dar largos rodeos, mientras que se registraron quejas en internet por parte de propietarios de vehículos pesados e incluso por parte de distribuidores farmacéuticos.

El domingo, las autoridades comenzaron a relajar las restricciones tras desvanecerse las esperanzas de una segunda ronda de conversaciones.

El subcomisario de Islamabad, Irfan Nawaz Memon, afirmó en una publicación en redes sociales el sábado por la noche que la terminal de autobuses de Faizabad, situada en la intersección entre Rawalpindi e Islamabad, permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

En otra publicación, señaló que las rutas de senderismo de las colinas de Margalla y los parques, incluidos Daman-e-Koh y Lake View Park, volverían a abrirse al público a partir del domingo.

La reapertura parcial supone un retorno a la normalidad en la capital, aunque siguen vigentes algunas restricciones en la ‘Zona Roja’ de Islamabad y sus alrededores, donde se encuentran instalaciones gubernamentales clave y centros diplomáticos. El acceso al Hotel Serena sigue restringido al público en general. EFE

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