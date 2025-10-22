Pakistán se incauta de drogas por casi mil millones de dólares en el mar Arábigo

Islamabad, 22 oct (EFE).- Un buque de la Armada de Pakistán se incautó de metanfetamina y cocaína valoradas en más de 972 millones de dólares en el mar Arábigo, logrando una de las mayores aprehensiones de narcóticos registradas en la zona, durante una operación coordinada por una fuerza naval internacional.

La acción formó parte de una misión multinacional coordinada por Arabia Saudí, en la que participaron fuerzas de Pakistán, España, Francia y Estados Unidos, bajo el mando de la Fuerza de Tarea Combinada (CTF) 150.

La operación, denominada «AL MASMAK», se saldó con la intercepción de dos dhows (embarcaciones tradicionales de vela utilizadas en el océano Índico y el golfo Pérsico), en menos de 48 horas la semana pasada, en una de las mayores incautaciones registradas en la zona, indicó la CTF en un comunicado este miércoles.

«La tripulación abordó el primer dhow y decomisó más de dos toneladas de metanfetamina cristalina, con un valor estimado de 822,4 millones de dólares. Menos de dos días después, abordaron un segundo y hallaron 350 kilogramos adicionales de metanfetamina, valorados en 140 millones, además de 50 kilogramos de cocaína por un valor de 10 millones», detalló.

Los narcóticos fueron trasladados al buque para su análisis y posterior destrucción, según las autoridades navales.

Las Fuerzas Marítimas Combinadas, una alianza integrada por 47 países, mantienen una presencia activa en más de 3,2 millones de millas cuadradas de océano, incluidas algunas de las rutas comerciales más importantes del planeta, con el objetivo de garantizar la libertad de navegación y la estabilidad internacional.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) felicitó a las CMF en una publicación en X, destacando su papel en la interrupción del tráfico ilegal de drogas y armas a través de las rutas marítimas globales más importantes. EFE

