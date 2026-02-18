Paloma San Basilio se despide de América después de trascender con «música para planchar»

Pedro Pablo Cortés

Miami (EE.UU.), 18 feb (EFE).- La cantante española Paloma San Basilio se despedirá de América tras 50 años de carrera con un último concierto en Miami, donde atribuye parte de su trascendencia a que sus canciones se convirtieron en «música para planchar», es decir, para escuchar durante las tareas domésticas.

«Cuando tú tienes la suerte de formar parte de ese tipo de música, que se llama con una definición fantástica, música para planchar, el que tú hayas acompañado a tantas amas de casa y tantos hombres en sus quehaceres cotidianos, siendo su banda sonora, eso es un privilegio», expresa en una entrevista con EFE.

La artista, con más de 16 millones de discos vendidos, recibe este jueves el galardón a la ‘Excelencia’ del ‘Premio lo Nuestro’, una de las principales ceremonias de la música latina en Estados Unidos, donde le rendirán un homenaje las jóvenes cantantes Sofía Reyes y Yami Safdie, además del pianista Arthur Hanlon.

San Basilio, de 75 años, considera que su música se ha mantenido vigente «porque va directamente al corazón, a las vivencias compartidas de la gente y porque ha habido un trasvase generacional».

América, «las alas» de Paloma

La española culmina su gira ‘Gracias’ con «broche de oro» en un concierto el 12 de abril en el Knight Center de Miami, su último en América, continente que ella considera sus «alas» por sus naciones «tan ricas, con esa diversidad, con esos acentos, con esa frescura».

«Toda mi carrera en España ha sido muy importante, pero yo creo que América es lo que me permitió crecer como artista. Yo cada vez que tenía que hacer maletas para venir a este continente era feliz. Primero, porque amo viajar y no me importa nada hacer maletas, y segundo, porque me encontraba con países tan maravillosos», cuenta.

La intérprete manifiesta que «formar parte de la comunidad hispana es un orgullo», pues el ‘Premio Lo Nuestro’ reconoce a la música en español que trasciende en Estados Unidos y Latinoamérica.

«Siempre he tenido mucho respeto por el público y he tenido la humildad de saber que estaba entrando en países que me estaban dejando un espacio que yo no tenía derecho a tenerlo, sino que me lo tenía que ganar», comenta.

El futuro y el pasado de San Basilio

Pese a despedirse de los conciertos en América, la cantante dice que es «muy de mirar al futuro», por lo que ahora protagoniza en España la nueva obra teatral musical ‘Dulcinea’, con textos de Cervantes.

La madrileña, quien ha recibido el Grammy Latino a la Excelencia Musical y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, prevé estar en el arte el resto de su vida, ya sea como actriz en el teatro o, incluso, escribiendo y pintando.

«Sigo tocando el escenario y sigo hablándole a la gente y cantándole a la gente, y eso me permite seguir viviendo la experiencia escénica desde una perspectiva distinta, así que es como cierro un espacio, pero estoy abriendo otro», explica.

Sobre su legado, enuncia ‘No llores por mi Argentina’, ‘Juntos’ y ‘Por qué me abandonaste’ como las tres canciones que más marcaron su carrera.

Y duda de si, en este panorama musical, pueda surgir una cantante como ella, con baladas románticas y temas «desgarradores».

«No lo sé. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento musical muy distinto. La música urbana está cogiendo muchísimo espacio, todo lo que es la rítmica típica del Caribe, y yo creo que ahora mismo eso es lo que está pidiendo el mercado», concluye. EFE

