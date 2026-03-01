Paloma Valencia, favorita de la derecha colombiana, dice que violencia no frena su campaña

3 minutos

Bogotá, 1 mar (EFE).- La senadora colombiana Paloma Valencia, favorita para la consulta presidencial de la derecha, aseguró este domingo que su campaña no se dejará intimidar por la violencia, durante un acto en Bogotá celebrado a pocas cuadras del lugar donde el año pasado fue asesinado su copartidario Miguel Uribe Turbay.

Valencia, candidata del partido uribista Centro Democrático, hizo este mitin en la recta final para las elecciones del próximo 8 de marzo en las que además de senadores y representantes, los colombianos elegirán tres candidatos presidenciales en consultas del centro, la izquierda y la derecha.

«Uno no se puede sentir seguro cuando asesinan a uno de sus compañeros. Claro que no hay garantías, pero nosotros no nos vamos a dejar de los violentos», dijo Valencia a EFE durante un recorrido por el barrio de Hayuelos, en el oeste de la capital, donde conversó con vendedores ambulantes, repartió volantes y recibió muestras de apoyo.

El de hoy fue su último acto público antes de que entre en vigor la restricción electoral que a partir de este lunes limita las actividades políticas a recintos cerrados.

La actividad de campaña tuvo lugar a pocas cuadras del sitio donde el 7 de junio de 2025 fue herido a tiros el senador Miguel Uribe Turbay, también del Centro Democrático, quien murió el 11 de agosto de ese año tras dos meses hospitalizado, en un atentado que sacudió la política nacional.

Por ese magnicidio han sido detenidas nueve personas, entre ellas el menor que disparó contra el político, y la principal hipótesis de la Policía apunta a la Segunda Marquetalia, una disidencia de las antiguas FARC liderada por alias Iván Márquez.

La senadora Valencia lidera la intención de voto en la consulta de la derecha con el 39,8 %, según la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para la revista Cambio, mientras que en la intención de voto para las elecciones presidenciales del 31 de mayo ocupa el quinto lugar con el 4,1 %.

Por delante están Iván Cepeda (izquierda), Abelardo de la Espriella (ultraderecha), Claudia López (centro-izquierda) y Sergio Fajardo (centro).

Durante la caminata, la candidata centró su discurso en la situación económica de las mujeres, especialmente las trabajadoras informales, a quienes prometió facilitar el acceso al crédito.

«La gran mayoría de vendedores ambulantes en este país son mujeres. Tenemos que acompañarlas con crédito barato y oportunidades para que puedan salir adelante», afirmó.

Valencia agregó: «Yo no soy feminista, yo creo que tenemos que entender que el rostro de la pobreza en Colombia es una mujer y que el Estado tiene que acompañarla». EFE

pc/joc/cpy

(foto)(video)