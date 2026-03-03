Panamá, entre la ilusión y el realismo

3 minutos

Rogelio Adonican Osorio

Ciudad de Panamá, 3 mar (EFE).- Panamá afronta el Mundial de 2026 con una combinación de ilusión y realismo.

La selección canalera llega consolidada como un equipo competitivo en la Concacaf, con una identidad táctica definida y figuras que sostienen su crecimiento, pero todavía necesita dar el salto para competir en un torneo global.

El trabajo del cuerpo técnico y la condición física de jugadores como José Fajardo, Michael Amir Murillo, Adalberto Carrasquilla e Ismael Díaz serán determinantes en ese desafío.

Emparejada en el Grupo L junto a las selecciones de Inglaterra, Croacia y Ghana, la de Panamá afrontará un desafío mayúsculo desde la fase inicial: marcar goles a selecciones de mayor jerarquía, sin perder solidez colectiva.

Cambios generacionales y de modelo

Panamá ha evolucionado del esquema defensivo que mostró en el Mundial de Rusia 2018, la primera experiencia en su historia, hacia un modelo más moderno, flexible y técnico. Hoy dispone de recursos para competir con mayores aspiraciones.

La salida progresiva de referentes como Blas Pérez, Gabriel Gómez y Felipe Baloy abrió paso a una generación con mejor trato de balón y mayor versatilidad táctica. El salto de calidad, no obstante, implica una exigencia: el equipo debe ser más creativo.

En las últimas eliminatorias, Panamá selló su clasificación directa tras golear por 3-0 a El Salvador en el cierre.

La plantilla cuenta con mayor profundidad y presencia en ligas competitivas, lo que ha elevado el nivel colectivo.

Ismael Díaz, de la Universidad Católica ecuatoriana, se presenta como un extremo con gol.

Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla, del Pumas mexicano, es el eje del mediocampo.

Cecilio Waterman, quien milita en el Universidad de Concepción chileno es un delantero que suele aparecer en momentos decisivos.

Eric Davis, del CD Plaza Amador, es el líder de la defensa y una carta ofensiva en jugadas de balón parado.

Orlando Mosquera, del Al-Fayha saudí, y Luis ‘Manotas’ Mejía, del Nacional uruguayo, plantean una buena competencia por la portería.

El hispano-danés Thomas Christiansen ha sido clave en la transformación de la Roja. Desde su llegada en 2020, dejó atrás el bloque bajo y el juego directo.

Bajo la lupa

El principal aspecto para corregir es la producción ofensiva.

Aunque el seleccionador ha dicho que le preocupa más la falta de generación de jugadas ofensivas que la de gol, Panamá sufrió para sostener una cuota anotadora constante en las eliminatorias.

En defensa, la línea integrada por Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade y Eric Davis deberá ajustar coberturas y salidas ante rivales con transiciones rápidas.

El mediocampo, con Carrasquilla, Aníbal Godoy y Cristian Martínez, se perfila como el sector más sólido y el punto de equilibrio del equipo.

La Federación Panameña de Fútbol no ha confirmado bajas definitivas. Sin embargo, la reciente dolencia de José Fajardo será seguida de cerca durante la preparación. EFE

rao/mt/hbr

(foto)