Panamá al Mundial 2026: Triunfo y evolución en el fútbol de Centroamérica

3 minutos

Fabio Agrana

Ciudad de Panamá, 3 dic (EFE).- La selección de Panamá se clasificó al Mundial de 2026, su segunda cita al máximo torneo del fútbol, tras haber participado en el de Rusia 2018, y el país lo celebró con alegría, volcándose a las calles, porque se logró después de luchar hasta la última fecha de las eliminatorias de la Concacaf.

La falta de goles en partidos clave jugados en casa ante Surinam y Guatemala (ambos con marcador de 1-1), así como la inesperada goleada por 4-0 de los surinameses a El Salvador generaron incertidumbre sobre la clasificación y hubo desconfianza en el hispano-danés Thomas Christiansen, entrenador del combinado canalero.

La Roja Centroamericana llegó hasta la jornada de clausura de las eliminatorias igualada en 9 puntos con Surinam, pero con una diferencia de gol desfavorable, por lo que el cruce de resultados -su triunfo 3-0 ante El Salvador y el sorpresivo 3-1 de Guatemala contra Surinam- selló su clasificación al Mundial que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

El equipo panameño terminó invicto su participación en las eliminatorias y dominó la tabla de posiciones, con 12 puntos, luego de 6 partidos jugados en los que sumó 3 victorias y 3 empates.

Panamá llevará la representación de Centroamérica al Mundial y con su clasificación validó por qué está considerada como la selección que más ha evolucionado en la región, superando a las que han dominado tradicionalmente como Costa Rica y Honduras.

Antes de jugar sus dos últimos partidos de las eliminatorias, frente a Guatemala y El Salvador, Christiansen reprochó la falta de confianza en su proceso y anunció una convocatoria de 25 jugadores en la que destacó el regreso del defensa Edgardo Fariña, del FC Pari Nizhny Novgorod (RUS) y el centrocampista Carlos Harvey, del Minnesota United (USA), ausentes en las anteriores contiendas por lesión.

La convocatoria también marcó el regreso del mediocampista Alberto Quintero, del CD Plaza Amador, bicampeón de la Liga Panameña de Fútbol.

Quintero, de 37 años, suma 138 partidos con la Roja Centroamericana y ha sido su primera convocatoria desde la que se dio para el Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf, en marzo de 2024. El de 2026 sería su primer mundial, ya que no estuvo en Rusia 2018.

Además de Quintero, Panamá espera mejorar su presentación con un plantel de jugadores experimentados, varios de ellos mundialistas, como Aníbal Godoy, Eric Davis, Fidel Escobar, Michael Amir Murillo, José Luis Rodríguez, Ismael Díaz y Édgar Yoel Bárcenas.

«Hemos crecido en estos cinco años, hemos logrado retos importantes con la Copa Oro, con la Nations League, con la Copa América, pese a que se han dado situaciones en prácticamente todos los torneos y es que hemos tenido bajas explicativas», dijo Christiansen tras asegurar la clasificación.

Sin embargo, el estratega reprochó «la falta de confianza en el grupo», tras un arranque irregular en las eliminatorias. «Los jugadores tienen la calidad y mostraron el porqué son Panamá y el porqué han conseguido lo que han conseguido», afirmó.

Christiansen adelantó a medios locales que de aquí a la inauguración del Mundial no cree que haya «muchas variaciones» en una lista «muy larga» en la que, dijo, «quizá (hay) 3, 4 o 5 jugadores que pueden entrar». EFE

fa/rao/gbf

(foto)