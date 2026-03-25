Panamá incauta 680 paquetes de droga en el Pacífico y arresta a dos personas

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Ciudad de Panamá, 25 mar (EFE).- El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de Panamá informó este miércoles de la incautación en el Pacifico panameño de 680 paquetes de droga y la detención de dos personas por su presunta vinculación con la sustancia ilícita.

Los agentes del Servicio Aeronaval dieron con la droga tras interceptar a la embarcación que la transportaba al sur de Punta Coco, en el archipiélago de las Perlas (Pacífico), en coordinación y bajo instrucción de la fiscalía antidrogas.

Durante esta acción, las «unidades aeronavales incautaron 680 paquetes de presunta sustancia ilícita», arrestaron a dos sospechosos y confiscaron el navío, según un comunicado del Senan.

La información no precisa el tipo ni peso de la droga incautada.

En Panamá los paquetes decomisados suelen tener un peso aproximado de un kilogramo cada uno, y la sustancia ilícita más incautada por las autoridades es la cocaína.

El Senan destacó que en lo que va de este año ha incautado 20,5 toneladas de sustancias ilícitas.

En 2025, Panamá decomisó 129 toneladas de drogas y 47,8 toneladas de precursores químicos, según estadísticas del Ministerio Público panameño (Fiscalía).

Este año las autoridades panameñas han reportado la incautación de varios cargamentos de droga. Entre ellos uno de 5.356 paquetes el pasado 17 de enero tras interceptar el Senan una embarcación en una de las islas del archipiélago de Las Perlas. EFE

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