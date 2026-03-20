Panamá incauta un cargamento de 1.506 paquetes de droga con destino a Lituania

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Ciudad de Panamá, 20 mar (EFE).- Las autoridades panameñas incautaron un cargamento de 1.506 paquetes de droga en un contenedor que tenía como destino final Lituania, informó este viernes la Policía Nacional (PN) de Panamá.

La droga fue hallada dentro del contenedor por agentes de la Policía Nacional durante una acción coordinada con personal de la fiscalía antidrogas del Ministerio Público (MP) en una terminal portuaria del Pacífico, señaló un comunicado del ente de seguridad.

«La sustancia ilícita se mantenía oculta dentro de un contenedor, el cual tenía como origen Panamá, con trasbordo en Bélgica y destino final Lituania. La acción oportuna de las autoridades permitió detectar la carga ilegal antes de su salida del país», indicó la nota.

La información no precisa el tipo ni peso de la droga incautada, aunque en Panamá los paquetes decomisados suelen tener un peso aproximado de un kilogramo cada uno, y la sustancia ilícita más incautada por las autoridades es la cocaína.

En 2025 Panamá decomisó 129 toneladas de drogas y 47,8 toneladas de precursores químicos, según estadísticas del Ministerio Público panameño (Fiscalía).

Este año las autoridades panameñas han reportado la incautación de varios cargamentos de droga. Entre ellos uno de 5.356 paquetes el pasado 17 de enero tras interceptar agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) una embarcación en una de las islas del archipiélago de Las Perlas, en el Pacífico panameño. EFE

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