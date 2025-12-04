Panamá liderará la presidencia de Aladi en 2026 y fortalecerá la integración

2 minutos

Ciudad de Panamá, 4 dic (EFE).- Panamá fue electo a la presidencia del Comité de Representantes de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) para el primer semestre de 2026, durante la 1376ª sesión ordinaria del organismo celebrada esta semana, confirmó el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) del país centroamericano.

Con esta designación, Panamá «consolida su liderazgo» en los esfuerzos de integración económica y cooperación regional, y «fortalece el papel del país dentro del bloque regional y evidencia la confianza de los Estados miembros en su capacidad de impulsar consensos y promover nuevas oportunidades comerciales», según un comunicado del Mici difundido este jueves.

«Panamá reafirma su compromiso con la integración latinoamericana y con el fortalecimiento de los mecanismos que permiten ampliar los beneficios del comercio para todos los países miembros», afirmó en ese sentido Linda Castillo, jefa de la Oficina de Negociaciones Comerciales Internacionales de la cartera de comercio panameña.

El Comité de Representantes -máximo órgano político permanente y principal foro de negociación de Aladi- aprobó en su sesión de este martes su plan de actividades y definió a los nuevos coordinadores de grupos de trabajo y comisiones para el próximo periodo.

La jornada también marcó el cierre de la Presidencia de Ecuador.

Con la Presidencia del Comité, Panamá tendrá la responsabilidad de acompañar la agenda estratégica de Aladi, facilitar los procesos de negociación y promover iniciativas orientadas al desarrollo sostenible, la competitividad y la profundización de la cooperación regional, señala la información oficial.

Añade que este liderazgo se suma al rol recientemente desempeñado por Panamá en Centroamérica al frente de la Presidencia Pro Témpore del Subsistema de Integración Económica Centroamericana (Sieca), «reafirmando así su compromiso con la cooperación y la integración en múltiples frentes».

Panamá es miembro de la Asociación Latinoamericana de Integración, Aladi, desde 2012. EFE

