Panamá no romperá relaciones con China pese a presión de EE.UU. por el Canal, dice Mulino

Ciudad de Panamá, 6 feb (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, subrayó este jueves que «no» romperá relaciones diplomáticas con China pese a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de «recuperar» el Canal por la supuesta influencia china en la vía interoceánica.

«No», respondió tajante Mulino a la pregunta sobre si rompería relaciones con China ante las presiones de EE.UU. durante su rueda de prensa de los jueves.

Trump ha amenazado con «recuperar» el control del Canal de Panamá por la supuesta presencia de China y de su Partido Comunista en la vía interoceánica, una afirmación que el Gobierno panameño ha desmentido en diversas ocasiones.

«Esa historia, también mal dicha, o mal intencionada, de que el Partido Comunista chino está al control de la Administración del Canal, por amor a Dios, eso no se lo creen ni aunque resuciten los panameños que militaron en la izquierda radical en su momento», insistió este jueves Mulino.

La semana pasada, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, visitó Panamá como inicio de una gira por Centroamérica y en medio de las tensiones tras las intenciones manifestadas por Trump de recuperar la importante vía acuática.

Fruto de ello y en un amago de intentar bajar las tensiones entre ambos países, Panamá se comprometió a no renovar un importante acuerdo comercial con China sobre la Nueva Ruta de la Seda, y el Canal anunció además que trabajaría con la Marina estadounidense para «optimizar la prioridad en el tránsito de sus buques» a través de la vía interoceánica.

«Esa decisión (de no renovar el acuerdo sobre la Nueva Ruta de la Seda) la tomé yo, y la tomé mucho antes de la reunión con Rubio, por todo lo que venía de antecedentes, y me he permitido evaluar la relación bilateral con China», sostuvo hoy Mulino, que recordó no obstante que EE.UU. es su principal socio comercial.

Sin embargo, la crisis continúa después de que en la víspera el Gobierno estadounidense anunciara la presunta aceptación de la Administración de Mulino de no cobrar peajes a sus buques por el tránsito en el Canal de Panamá, ahorrando así «millones de dólares al año».

Dicha información fue desmentida horas después por la autoridad de la vía acuática así como hoy por Mulino, que, visiblemente enfadado, calificó el comunicado de EE.UU. de ser una «falsedad (…) intolerable». EFE

