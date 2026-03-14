Panamá pide a la naviera china Cosco que reconsidere su salida de un puerto del canal

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El gobierno panameño pidió el viernes a la naviera china Cosco que reconsidere su decisión de dejar de operar en un puerto del canal interoceánico, cuya concesión a la compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings había sido anulada por la justicia panameña.

El pasado martes, la compañía estatal china, que posee una de las mayores flotas de buques petroleros del mundo, anunció que cesaba sus operaciones de transporte de carga en el puerto de Balboa, a la entrada del canal por el Pacífico, sin explicar los motivos.

La decisión se produjo después de que las autoridades panameñas tomaran esa terminal portuaria, junto con la de Cristóbal, en el Atlántico, tras la revocatoria del contrato que permitió a Hutchison operar ambos puertos desde 1997.

A raíz del fallo de la Corte Suprema de Justicia, China amenazó al país centroamericano con hacerle pagar «un alto precio» por la salida de Panama Ports Company (PPC) -filial de la firma hongkonesa- de esta ruta por la que pasa el 5% del comercio marítimo mundial.

«El tema de Cosco realmente nos ha tomado un poco por sorpresa (…) Ciertamente la carga de Cosco es importante para Panamá y esperamos que reconsideren la decisión de no utilizar el puerto de Balboa», dijo a periodistas el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza.

La mercancía de Cosco «representa un 4% de la carga del puerto, es una carga importante, esperamos que eventualmente regrese», añadió.

Tras la toma de los puertos, Balboa es operado por APM Terminals, subsidiaria de la danesa Maersk, y Cristóbal, por Terminal Investment Limited (TiL), del gigante ítalo-suizo MSC, mediante contratos por 18 meses.

La naviera, con sede en Shanghái, informó el pasado martes que no realizaría a partir de la fecha más salidas ni entradas a Balboa, según una nota interna publicada por medios panameños.

«Sugerimos realizar los ajustes pertinentes para evitar retrasos y contratiempos en sus logísticas», añadió la compañía, sin detallar si la medida era permanente o temporal.

Por los puertos panameños pasaron casi 10 millones de contenedores en 2025, de los cuales un 38% cruzó por las terminales que operaba la hongkonesa. El resto fue gestionado principalmente por otros tres puertos con capital privado de Estados Unidos, Taiwán y Singapur.

El fin de la concesión de Hutchison llegó tras las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al inicio de su gobierno, de retomar el canal de Panamá -que su país construyó y administró hasta 1999- bajo la acusación de que estaba «controlado» por Pekín.

jjr/axm/lb