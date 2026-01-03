Panamá pide una «transición democrática» en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

3 minutos

Ciudad de Panamá, 3 ene (EFE).- El Gobierno de Panamá exhortó este sábado a los poderes fácticos que «sobreviven» en Venezuela, tras la captura esta madrugada por Estados Unidos del mandatario venezolano Nicolás Maduro, a que reconduzcan sus actuaciones de acuerdo con la ley hacia una «transición democrática».

«Instamos a las autoridades de facto que aún sobreviven en Venezuela a rectificar su conducta y actuar conforme al principio de legalidad y legitimidad», dijo en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

En el pronunciamiento oficial, el Ejecutivo panameño, que dirige el presidente José Raúl Mulino, consideró que «la entrega del poder debe llevarse a cabo de acuerdo con la voluntad soberana del pueblo venezolano, respaldados por los resultados electorales, los cuales han sido debidamente custodiados por Panamá».

En la nota, el Gobierno del país centroamericano reafirma su «compromiso irrestricto con la paz, la libertad y la democracia» y reitera su apoyo a un «proceso de transición democrática y pacificación para el pueblo venezolano».

«Es hora de que Venezuela y su pueblo puedan vivir, crecer y prosperar en un país destinado a la libertad y la prosperidad, alejándose de la opresión que ha marcado las dos últimas décadas», señala el pronunciamiento oficial.

La cancillería panameña lamentó que pese a la posición de Mulino en favor de una transición política en Venezuela, «la situación ha evolucionado desfavorable bajo la conducción de Maduro», al «no reconocer la voluntad popular expresada en el contundente triunfo de Edmundo González Urrutia».

Así, prosigue, se «cerró el camino a una transición democrática», abriendo paso a un «proceso de mayor autoritarismo y represión».

Antes del comunicado, Mulino había reiterado en un mensaje en X su «posición a favor del ensayo democrático» en Venezuela que dio un triunfo electoral al opositor Edmundo González Urrutia y abogó por una «transición» ordenada del poder en ese país tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

«Ante los acontecimientos ocurridos esta madrugada en Venezuela, mi gobierno reitera nuestra posición a favor del ensayo democrático y en favor de la aceptación de los legítimos deseos del pueblo venezolano, expresados de manera contundente en las urnas electorales, donde fue electo el ciudadano Edmundo González. Panamá será siempre solidaria con la paz y con un proceso de transición ordenado y legítimo», expresó Mulino.

El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos llevó a cabo este sábado «con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela» y dijo haber capturado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, quienes serán llevados a Nueva York, donde serán juzgados en una corte federal por cuatro cargos, incluido el de conspiración para el narcoterrorismo.

Mulino ha expresado varias veces en las últimas semanas su esperanza en que González Urrutia asuma el Gobierno de Venezuela, alegando que miles de actas electorales de los comicios del 28 de julio de 2024, que permanecen resguardadas en el Banco Nacional de Panamá, acreditan su victoria. EFE

fa/mt/rf