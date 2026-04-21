Panamá recibe extraditado de Venezuela al sospechoso de un atentado contra un avión en 1994

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Panamá recibió este lunes extraditado desde Venezuela al principal sospechoso de un atentado en 1994 contra un avión en pleno vuelo, que provocó la muerte de 21 personas, la mayoría judíos, según fuentes diplomáticas y la prensa local.

El colombovenezolano Ali Zaki Hage Jalil fue detenido en noviembre en Isla Margarita por su presunta implicación en el derribo de un avión de la extinta compañía Alas Chiricanas el 19 de julio de 1994, tras lo que Panamá solicitó su extradición.

Agentes de la policía, fuertemente armados, recibieron a Hage Jalil en el aeropuerto internacional de Tocumen, y luego lo trasladaron a la sede de la Dirección de investigación Judicial (DIJ), según imágenes de la prensa local.

En el peor atentado ocurrido en Panamá, la aeronave estalló poco después de que despegara de Colón, en el norte panameño, con 21 personas a bordo, incluidos 13 empresarios judíos.

En 1995, Estados Unidos había ofrecido dos millones de dólares de recompensa por información sobre el atentado aéreo.

Washington incluyó en un informe sobre terrorismo la caída de ese avión y lo vinculó a un posible acción de un comando suicida del movimiento chiita libanés Hezbolá, afín a Irán.

Según el gobierno panameño, las autoridades estadounidenses también han mostrado interés en el caso pues hay ciudadanos estadounidenses víctimas y «existen indicios de la vinculación del detenido con una organización terrorista internacional».

«Esta extradición envía un mensaje claro de parte del gobierno del presidente (Donald) Trump a los terroristas y criminales transnacionales (…): si cometen crímenes en contra de Estados Unidos, nuestra gente o nuestros amigos, nunca dejaremos de perseguirlos hasta que los llevemos a la justicia», dijo en rueda de prensa el embajador estadounidense en Panamá, Kevin Cabrera.

Durante años, las autoridades panameñas consideraron que podría tratarse de un ajuste de cuentas del narcotráfico o que se trató de un ataque antisemita.

En 2018, tras recibir información de Israel, Panamá reanudó las investigaciones como un supuesto caso de «terrorismo».

Ana Smith, cuyo abuelo murió en la tragedia, recibió como «una gran noticia» la extradición del colombovenezolano para que «enfrenta a la justicia».

«Es importantísimo que esto nunca vuelva a ocurrir, ni en Panamá, ni en ningún país de la región», agregó.

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