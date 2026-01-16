Panamá registra 593 homicidios en 2025, un 2 % más que el año anterior

1 minuto

Ciudad de Panamá, 16 ene (EFE).- Panamá registró 593 homicidios en el 2025, un 2 % más que los 583 del año anterior, según las estadísticas del Ministerio Público (MP, Fiscalía) difundidas este viernes.

En la provincia de Panamá, donde está la capital, ocurrieron 257 homicidios, con un aumento del 20 % respecto al 2024, seguida de Colón con 121 (-2 %), el distrito de San Miguelito con 100 (+2 %), y la provincia de Panamá Oeste con 56 (-11 %).

En la gran mayoría de los asesinatos se usaron armas de fuego (87,4 %), seguido de arma blanca (7,3 %). El 93,6 % de las víctimas eran hombres, mientras que la edad preponderante fue entre 18 y 39 años.

Las autoridades panameñas sostienen que más del 70 % de los casos de homicidio en el país están relacionados con el crimen organizado, las pandillas y el tráfico de drogas. EFE

