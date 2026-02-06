Panamá y Emiratos Árabes Unidos firman en Dubái un memorándum sobre consultas políticas

Ciudad de Panamá, 6 feb (EFE).- El Canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, y su homólogo de Emiratos Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, firmaron un memorándum sobre consultas políticas entre ambos países tras una reunión en Dubái, según informó este viernes la Cancillería panameña.

Ambas autoridades abordaron «temas estratégicos orientados al fortalecimiento de los lazos comerciales, la potenciación de las inversiones y la consolidación de un marco legal que fomente la inversión extranjera directa entre Panamá y Emiratos Árabes Unidos», detalló la información oficial.

En esa reunión entre ambos ministros, Zayed Al Nahyan señaló «el interés en que Panamá pueda servir como interlocutor y puente en su aproximación con el Mercosur (al que el país centroamericano pertenece como Estado Asociado desde diciembre del 2024) y en ampliar acciones a través de Panamá con Estados del Caribe».

Martínez-Acha inició esta semana en Dubái una gira por los países del Golfo Pérsico con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales, promover oportunidades de cooperación en áreas estratégicas y participar en los debates de la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026 y la Décima Conferencia Internacional de Cooperación de la Asociación de Estados del Caribe, organismo del cual Panamá ostenta actualmente la presidencia pro témpore.

Durante esa visita en Dubái, Martínez-Acha también se reunió con el presidente de Emirates Airlines, Ahmed bin Saeed Al Maktoum, para abordar una posible ruta directa entre Ciudad de Panamá y Dubái operada por esa aerolínea.

La gira concluyó este viernes y ahora el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá se dirige hacia Catar, la segunda parada de su misión oficial por el Golfo Pérsico que lo llevará también a Arabia Saudita.

Panamá y Emiratos Árabes Unidos mantienen relaciones diplomáticas el 9 de marzo de 1993, con una embajada emiratí en Ciudad de Panamá y un consulado panameño en Dubai.EFE

