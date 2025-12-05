The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Panel federal en EE.UU. recomienda dejar de vacunar a recién nacidos contra la hepatitis B

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 5 dic (EFE).- Un panel estadounidense de asesores en vacunas votó este viernes a favor de suspender una recomendación de larga data para inmunizar a recién nacidos contra la hepatitis B, un virus altamente infeccioso que puede causar enfermedad hepática crónica en gran parte de los niños afectados.

Esta medida pondría fin a la práctica de vacunar a bebés contra la hepatitis B que Estados Unidos mantiene desde 1991, que según expertos en salud, ha prevenido más de 500.000 infecciones y aproximadamente 90.100 muertes infantiles. EFE

ygg/rcf

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR