Panel federal en EE.UU. recomienda dejar de vacunar a recién nacidos contra la hepatitis B

Washington, 5 dic (EFE).- Un panel estadounidense de asesores en vacunas votó este viernes a favor de suspender una recomendación de larga data para inmunizar a recién nacidos contra la hepatitis B, un virus altamente infeccioso que puede causar enfermedad hepática crónica en gran parte de los niños afectados.

Esta medida pondría fin a la práctica de vacunar a bebés contra la hepatitis B que Estados Unidos mantiene desde 1991, que según expertos en salud, ha prevenido más de 500.000 infecciones y aproximadamente 90.100 muertes infantiles. EFE

