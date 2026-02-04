Paola Suárez, de su escuela en España a capitana de Argentina en la Billie Jean King Cup

Carmen Menéndez

Oviedo (España), 4 feb (EFE).- La nueva capitana del equipo argentino para la Billie Jean King Cup, Paola Suárez, intensifica estos días sus enseñanzas a los alumnos del Club Pro Tenis en Oviedo (norte de España), con los que continúa trabajando a la espera de debutar como responsable del conjunto sudamericano en el Grupo Américas I de la edición de 2026 en abril.

En declaraciones a la Agencia EFE, la que fuera número uno del ránking mundial en dobles dijo este miércoles que asumir ese cargo en su país es un «privilegio» y que se siente «muy contenta» por esta designación, que le ha llegado en una «buena etapa» de su vida.

Asimismo, la extenista de Pergamino (provincia de Buenos Aires) de 49 años expresó su satisfacción por poder compatibilizar su tarea al frente de la selección argentina para la Billie Jean King Cup con su trabajo como entrenadora en el Pro Tenis de Oviedo, ciudad en la que vive hace cuatro años y en la que trabaja con niños y niñas desde la etapa de iniciación hasta competición.

Ambas tareas «se van a unir muy bien», lo que le permitirá seguir residiendo en España, indicó.

«Va a ser lindo poder colaborar con toda mi experiencia con el equipo argentino», aseguró la exjugadora, que en individual alcanzó el puesto número 9 de la clasificación en 2004 y ganó 4 torneos de la WTA.

No obstante, su papel en dobles la sitúa como la mejor del tenis argentino en esa faceta: alcanzó la cima del ranking mundial (en 2002) y se colgó la medalla de bronce en Atenas 2004 junto a Patricia Tarabini. Además, obtuvo 8 títulos de Grand Slam (4 de Roland Garros, 3 del Abierto de Estados Unidos y uno del Abierto de Australia).

El día después del nombramiento

La Asociación Argentina de Tenis (AAT) anunció ayer su designación como relevo al frente del equipo femenino de Argentina de Mercedes Paz, quien estuvo siete años en el cargo.

Este nombramiento sorprendió a Suárez, afincada en la capital asturiana, donde imparte clases en el equipo creado por las familias de los jugadores de la escuela de la Federación de Tenis del Principado.

A su llegada al entrenamiento habitual en las instalaciones municipales de las Pistas de Tenis y Pádel del Parque del Oeste, próximas al estadio Carlos Tartiere, Paola Suárez tuvo este miércoles un cálido recibimiento por parte de sus alumnos, que celebran recibir las enseñanzas de quien alcanzó la cima del ránking mundial como jugadora de dobles.

Su trabajo con Carlos Alcaraz

Como curiosidad, Suárez comparte entrenamientos a diario en las pistas del Parque del Oeste de Oviedo con otro Carlos Alcaraz, en este caso el técnico de iniciación de la Escuela de la Federación de Tenis del Principado, con el mismo nombre y apellido que el número uno mundial.

Ambos entrenan a los niños desde la etapa de iniciación hasta competición, una tarea que Suárez compatibilizará con su nuevo rol al frente del tenis femenino argentino, cuya primera cita será en el Grupo Américas I, partidos que se jugarán en la semana del 6 de abril, aún con sede por confirmarse. EFE

