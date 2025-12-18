Papá Noel celebra la Navidad en Brasil rodeado de tiburones

1 minuto

Río de Janeiro, 18 dic (EFE).- Papá Noel se zambulló este jueves en el acuario de Río de Janeiro, el más grande de Suramérica, para celebrar la Navidad rodeado de tiburones.

Santa Claus se sumergió con sus asistentes en las aguas del tanque de los escualos para montar un árbol de Navidad y dejar unos cuantos regalos luminosos en el fondo.

La visita de Papá Noel al acuario de Río se ha convertido desde hace varios años en una tradición navideña en la turística capital fluminense, que vive las fiestas en el inicio del verano austral.

«Es mágico porque une la conservación del medioambiente de los océanos con el espíritu navideño», dijo a EFE el buzo Felipe Luna, quien desde hace varios años interpreta al rechoncho y popular personaje navideño.

Papá Noel y sus ayudantes adornaron el hogar de los tiburones ante la atenta mirada de niños y adultos.

«Mi mayor sorpresa fue descubrir que Papá Noel solo daba regalos a los humanos, sino que también se los da a los peces. ¡Viva la inclusión, ¿no?», afirmó a EFE la estudiante universitaria Camila Figueredo de Assunção.

Con 26.000 metros cuadrados de superficie construida y 4,5 millones de litros de agua, el acuario marino de Río de Janeiro (AquaRio) es el más grande de Suramérica y alberga a cerca de 10.000 animales. EFE

