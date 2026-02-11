Papa León XIV recibirá al presidente peruano el próximo 11 de mayo en el Vaticano

Lima, 11 feb (EFE).- El papa León XIV recibirá el próximo 11 de mayo en audiencia en el Vaticano al presidente interino de Perú, José Jerí, informó este miércoles el ministerio peruano de Relaciones Exteriores.

El ministerio señaló en un mensaje en la red social X que la información fue confirmada por el Vaticano y que «la ocasión serviría para que el jefe de Estado transmita, personalmente, la invitación» para que León XIV visite Perú durante este año.

Agregó que Jerí también le compartirá al papa «el fervor con el que el pueblo peruano espera su visita».

La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) aseguró el pasado 4 de febrero que el papa está programando una visita a Perú para noviembre o comienzos de diciembre de este año, en un viaje que sería el primero del pontífice para reencontrarse con el país donde desarrolló la mayor parte de su vida pastoral.

Aunque el papa, Robert Prevost, nació en la ciudad estadounidense de Chicago en 1955, luego desempeñó durante más de dos décadas sus labores pastorales en Perú, cuya nacionalidad también ostenta y donde se le considera «el papa peruano» tras haber ejercido como obispo de Chiclayo.

Al respecto, el presidente de la CEP y obispo de la diócesis de Lurin, Carlos García, declaró que la posible visita del papa a Perú está «al 80 %» adelantada y agregó que tanto Jerí como su antecesora, Dina Boluarte, ya le dirigieron cartas de invitación. EFE

