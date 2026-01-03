París critica la captura de Maduro y dice que una solución política no puede ser impuesta

París, 3 ene (EFE).- El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, desautorizó este sábado la captura por Estados Unidos del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que critica por haber «confiscado el poder» al pueblo, y advierte de que una solución política no puede venir impuesta del exterior.

En un mensaje en su cuenta de X, Barrot insistió en que «la operación militar que ha conducido a la captura de Nicolás Maduro infringe el principio de no recurrir a la fuerza en el que se basa el derecho internacional».

Sobre todo, insistió en que «ninguna solución política duradera puede ser impuesta del exterior y los pueblos soberanos deciden solos su futuro». EFE

