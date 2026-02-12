París satisfecho con la venta de 114 cazas a India, «un signo de la confianza bilateral»

París, 12 feb (EFE).- Francia está «muy satisfecha» con el contrato de venta de 114 cazas Rafale a las fuerzas aéreas indias, que consideró «un signo de la confianza bilateral» con Nueva Delhi, el primer cliente de la industria de defensa gala, indicaron este jueves fuentes del Elíseo.

El acuerdo, anunciado por las autoridades de la India días antes de la visita oficial que efectuará al país el presidente francés, Emmanuel Macron, constituye «un escalón» muy importante que todavía tiene que concretarse, señalaron las fuentes.

El presidente francés, que llegará a la India el próximo martes para una visita de tres días, estará acompañado de una importante delegación de empresarios, entre ellos directivos de Dassault, aunque las fuentes no quisieron dar más detalles sobre ese contrato.

«Somos optimistas, esperamos tener buenas noticias próximamente», dijeron.

Destacaron que una de las partes de la negociación se refiere a que parte de la fabricación de los caza se hará en India, lo que consideraron un signo de la confianza entre ambos países: «Hemos trabajado para combinar un importante contenido local y la experiencia francesa».

Según se publicó en India, el acuerdo fue aprobado por la comisión de adquisiciones de Defensa del país y está valorado en unos 42.800 millones de dólares, cifra sobre la que no hizo comentarios la presidencia francesa.

El país asiático cuenta ya con 30 Rafale en su flota pero con esta nueva remesa pretende «incrementar su capacidad de disuasión».

París destacó la buena sintonía que existe entre ambos países, que pretende ser «profundizada» durante la visita de Macron, la cuarta desde su llegada al Elíseo en 2017 y, la primera desde que el año pasado visitara Francia el primer ministro indio, Nerendra Modi.

Entre otros actos, ambos líderes tienen previsto asistir a la inauguración en Bangalore de una planta de fabricación de helicópteros del fabricante europeo Airbus y no se descartan otros anuncios en el terreno de la defensa.

No en vano, la titular de Defensa, Catherine Vautrin, forma parte de la nutrida delegación ministerial que acompañará al presidente.

El Elíseo señaló que también se esperan acuerdos en otros terrenos, como la cooperación, la sanidad o la cultura y consideró a India como un socio preferente en un momento en el que Francia busca nuevos mercados, tras las recientes tensiones comerciales y después de la firma del tratado de libre comercio con la UE.

Por su parte, el Gobierno de la India anunció la aprobación, este jueves, de un paquete masivo de adquisición de material de defensa a Francia, que incluye la partida de aviones Rafale por un precio global de unos 42.800 millones de dólares.

El Consejo de Adquisiciones de Defensa, presidido por el ministro Rajnath Singh, dio luz verde a la «Aceptación de Necesidad» , el primer paso formal para la licitación, de varias propuestas para modernizar las tres ramas de las Fuerzas Armadas con tecnología de punta y fabricación local, según un comunicado del Gobierno indio.

El presidente francés comenzará su viaje en Bombay, donde inaugurará junto a Modi el «Año de la Innovación India-Francia».

El viaje tendrá también un componente multilateral, puesto que mientras que Francia preside ahora el G7, India está al frente del BRICS. Macron será uno de los jefe de Estado o Gobierno invitados a la Cumbre sobre el Impacto de la IA que se abrirá en Nueva Delhi el miércoles próximo.

París, que insiste en la buena relación entre ambos países, reconoce que existe un punto de desacuerdo en la decisión de la India de seguir comprando petroleo ruso pese al embargo internacional.

Las fuentes indicaron que Macron ya ha insistido en que esas compras contribuyen a financiar el esfuerzo bélico de Moscú en Ucrania, que Europa considera una amenaza a su integridad y seguridad. EFE

