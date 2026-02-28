Para el nominado al Óscar Stellan Skarsgard, el cine de calidad es como una buena comida

Stellan Skarsgard surfea una triunfal temporada de premios gracias a su reciente «Valor sentimental», la aclamada cinta noruega que le valió su primera nominación al Óscar como actor de reparto.

El éxito de la película, que compite en nueve categorías de los Premios de la Academia, no le cayó de sorpresa al actor sueco, que lo atribuye en parte a su permanencia en las salas de cine.

«‘Valor sentimental’ ha tenido una larga vida en las salas de cine, y crece, crece y crece. Crece por el boca a boca de la gente que la ve y le gusta», dijo Skarsgard, de 74 años, a la AFP.

«No crece porque las agencias de publicidad digan que hay que verla. Y así me gusta que sea», agregó el prolífico actor, con más de 150 créditos en sus casi seis décadas de carrera.

El actor sostiene que el cine es el medio natural de las películas y que así como la buena gastronomía, son para ser saboreadas con calma.

«En la culinaria, hay algo llamado comida lenta, que es muy bueno», dijo Skarsgard, refiriéndose al movimiento que surgió en Europa en 1989 en respuesta a la comida rápida.

«¿Qué tal una distribución lenta de las películas para dejar que crezcan de forma natural porque a la gente le gustan?», cuestionó.

Bajo la dirección de Joachim Trier («La peor persona del mundo»), Skarsgard interpreta a Gustav Borg en «Valor sentimental», un reconocido cineasta que tiene una tensa relación con su hija actriz, encarnada por la también nominada Renate Reinsve.

Padre de ocho hijos, seis de los cuales han seguido sus pasos en la pantalla, Skarsgard ha bromeado sobre cómo su propia real lo ayudó en la preparación para el rol por el que ya obtuvo un Globo de Oro, entre otros reconocimientos.

Pero aprovecha la atención que recibe para hacer énfasis en el futuro de la industria.

– «Optimista» –

La batalla entre las salas de cine y el streaming va más allá de una preferencia en consumo, opina Skarsgard.

«Todo se está volviendo lo mismo en todo el mundo. Somos propiedad de la misma gente, y esa es una amenaza a la diversidad de cualquier tipo de arte», dijo.

«Las salas de cine mueren si solo tenemos streaming».

A pesar de ese escenario, el actor se define como «optimista» gracias al éxito de «Valor sentimental», que también atribuye a la globalización del cine.

«Esta película es un buen ejemplo de lo que puedes hacer con el cine. Por supuesto que no se puede disfrutar en el iPad, pero lo que es importante es romper con esa tendencia a unificar el capital, que el capital se acumula en las mismas manos», comentó.

Para el actor, las películas son una «materia prima cultural que beneficia a la sociedad».

Sonriente, afable y mesurado al hablar, Skarsgard conversó con la AFP durante el tradicional almuerzo que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ofrece a los nominados al Óscar cada año, y que esta vez se realizó el 10 de febrero en Beverly Hills.

El actor no escondió su entusiasmo por participar del evento junto a colegas y otros trabajadores del cine, «algunos de los mejores del mundo».

Skarsgard también reflexionó sobre cómo el mercado internacional ha ganado peso poco a poco frente al estadounidense, un cambio que ha visto durante las casi seis décadas de carrera que comenzó en su natal Suecia.

Y que se hace evidente en las actuales nominaciones al Óscar, con dos cintas en lengua extranjera («Valor sentimental» y la brasileña «El agente secreto») saliendo de la categoría internacional para competir por la muy codiciada estatuilla a mejor película, galardón tradicionalmente otorgado a producciones estadounidenses.

Para el futuro, lo que el también productor espera es que las películas regresen a su hábitat natural.

«Quiero ver las películas de vuelta a las salas de cine», dijo. «Y quiero que la gente regrese a las salas de cine».

La 98ª ceremonia de los Óscar se celebrará el 15 de marzo en Hollywood.

