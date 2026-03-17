Paraguay aprueba reforma de pensiones públicas que eleva aportes pese a protestas

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Asunción, 17 mar (EFE).- La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó este martes una reforma al sistema de pensiones del sector público que eleva las contribuciones de los trabajadores y del Estado, una medida que el Gobierno defiende como necesaria para reducir el déficit del fondo, pero que sindicatos docentes y parte de la oposición consideran insuficiente.

En una sesión extraordinaria, los diputados aprobaron en segundo debate la reforma conocida como ‘Caja fiscal’, que aumenta del 16 % al 19 % el aporte de los afiliados y eleva del 5 % al 10 % la contribución estatal.

Con la votación en la Cámara Baja, la norma queda sancionada por el Congreso y pasa al Ejecutivo para su promulgación o veto.

Cambios

La reforma fija en 53 años con 25 años de aportes la edad mínima de jubilación para el magisterio nacional, docentes universitarios y magistrados judiciales, extremo que no existía en la legislación vigente.

La diputada oficialista María Cristina Villaba indicó durante el debate que esta aprobación es «un paso importante» para la sostenibilidad de la ‘caja fiscal’, aunque reconoció que es «apenas un parche» para solucionar un déficit que, sin la reforma, ascendería a 800 millones de dólares y que ahora, estimó, será de 600 millones de dólares.

En el caso de las Fuerzas Públicas, la edad jubilatoria será de 55 años con 25 años de aportes. Además, la contribución estatal a la ‘caja fiscal’ aumentará de 5 % al 10 % con «aplicación inmediata», recordó Villaba, cuando los maestros reclamaban un 14 %.

De este modo, la Cámara Baja dio un paso respecto al texto que había aprobado el 5 de febrero en un primer debate, que tuvo como fondo las manifestaciones de docentes. Ese proyecto fijaba en 57 años la edad mínima de jubilación.

En su intervención, el también oficialista Hugo Mesa reconoció el «enojo» de los educadores que han protestado desde el inicio del trámite parlamentario y advirtió que la ley aprobada «no es una reforma», sino «apenas un ajuste paramétrico».

Por su parte, el diputado opositor Adrián Baesken denunció que el Estado prácticamente «esta confiscando» una cuarta parte del salario de los trabajadores, quienes además al 19 % a la ‘caja fiscal’ deben sumar otro 5,5 % de abono al seguro social.

«Esta no es una reforma, es un salvavidas económico para este Gobierno», reclamó, a su turno, el opositor Raúl Benítez, quien advirtió que el modelo económico de Paraguay «está haciendo metástasis».

A juicio de Benítez, se recauda «poco, gastamos mal y se roba mucho».

Durante el pleno, decenas de maestros se concentraron en las inmediaciones del Congreso, en Asunción, y reclamaron la aprobación del proyecto enviado por el Senado, al que consideran «un mal menor» frente a la propuesta anterior de los diputados y al proyecto original del Ejecutivo, que establecía una edad mínima de jubilación extraordinaria a los 57 años y la ordinaria a los 62 años. EFE

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