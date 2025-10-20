Paraguay convoca a 21 jugadores para disputar el Mundial sub-17 de Catar

Asunción, 20 oct (EFE).- El entrenador de la selección paraguaya de fútbol sub-17, Mariano Uglessich, convocó este lunes a 21 jugadores para disputar el Mundial de la categoría que se disputará en noviembre próximo en Catar.

Excepto el defensor Leo Cristaldo, del Vélez Sarsfield argentino, los demás convocados juegan en clubes locales.

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) informó en un comunicado que el grupo elegido viene de un proceso de más de dos años de trabajo en torneos sudamericanos sub-15 y sub-17, e incluso se consagró campeón en el primero de ellos en 2024 en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra.

La última participación de la Albirroja en un mundial de la categoría sub-17 fue en 2019 en Brasil, torneo en el que llegó hasta los cuartos de final.

La cita de Catar se disputará del 5 al 27 de noviembre con la participación de 48 selecciones repartidas en 12 grupos de cuatro integrantes.

Paraguay integra el Grupo J del certamen junto con Uzbekistán, Panamá e Irlanda.

La Albirroja debutará ante Uzbekistán el 5 de noviembre, tres días después chocará contra Panamá y el 11 de noviembre cerrará su participación en la fase de grupos frente a Irlanda.

– Lista de convocados:

. Porteros: Matías Fernández (Olimpia), Rainero Laratro (Libertad) y Diego Rodríguez (Cerro Porteño).

. Defensores: Thiago Aranda (Olimpia), Mauro Coronel (Nacional), Edgar Ojeda (Libertad), Leo Cristaldo (Vélez, ARG), Ymanol Ruiz (Olimpia) y Tobías Acosta (Olimpia).

. Mediocampistas: Alan Ledesma (Olimpia), Aldo Sanabria (Cerro Porteño), Manuel Cáceres (Guaraní), Thiago Vera (Libertad), Carlos Franco (Cerro Porteño), Diego Ruiz (Libertad), Jhosias Campss (Nacional), Pedro Villalba (Libertad) y Derlis Almada (Libertad).

. Delanteros: José Buhring (Libertad), Mauricio De Carvalho (Cerro Porteño) y Milán Freyres (Olimpia). EFE

