Paraguay declara patrimonio inmaterial a la festividad de la virgen de Caacupé

Asunción, 8 dic (EFE).- La Secretaría Nacional de Cultura de Paraguay (SNC) oficializó este lunes la declaratoria de la festividad de la Virgen de los Milagros de Caacupé como patrimonio cultural inmaterial del país, al considerarla una de las celebraciones religiosas más importantes del país que «reafirma identidad, memoria y cohesión social».

La titular de la SNC, Adriana Ortiz, dio a conocer la decisión previo a la misa central de la festividad desde la Basílica de Caacupé, en el departamento de Cordillera (centro), donde se reúnen cada 8 de diciembre miles de peregrinos que caminan desde diferentes puntos del país para rendir tributo a esta virgen, la patrona de Paraguay.

«Peregrinar, cantar, rezar y encomendarse a nuestra virgencita de Caacupé forma parte de lo que somos como nación. Esta festividad no es solo un acto de fe, es un tejido vivo de memoria, tradición y comunidad», expresó Ortiz en un acto de presentación, según un comunicado de la SNC.

Ortiz destacó que la declaratoria «no es un simple documento» sino una forma de reconocer «el camino recorrido por miles de devotos a lo largo de los años» y de comprometer al Estado a proteger y valorar esta expresión de la cultura popular y religiosa.

La resolución, firmada el 1 de diciembre pasado, establece que la SNC trabajará con la Iglesia católica, la Municipalidad de Caacupé y la Gobernación de Cordillera para promover medidas de salvaguardia, documentación y transmisión de las prácticas vinculadas a la festividad, indicó la fuente.

La festividad reúne «un amplio conjunto de prácticas devocionales y comunitarias que dan forma a una de las celebraciones más significativas del país», afirmó la SNC, entre ellas la peregrinación, el novenario y la misa central.

También están incluidas en la celebración «las promesas», como se conocen a los actos de fe que los devotos realizan para pedir favores o agradecer a la virgen, los actos votivos, la música religiosa y popular, las artesanías tradicionales y la gastronomía típica, añadió la institución.

«Este conjunto de manifestaciones convierte a Caacupé en un punto de encuentro que reafirma identidad, memoria y cohesión social, fortaleciendo la transmisión intergeneracional de saberes y prácticas que conforman un patrimonio vivo para el país», destacó la Secretaría.

La peregrinación por la Virgen de Caacupé, una variante de la Inmaculada Concepción, es una de las celebraciones marianas más grandes de América Latina.EFE

