Paraguay está dispuesto a que el presunto narco Marset se entregue, pero «sin condiciones»

3 minutos

Asunción, 10 dic (EFE).- El Gobierno de Paraguay está dispuesto a una eventual entrega del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien se encuentra prófugo de la Justicia, pero «sin condiciones», aseguró este miércoles el ministro del Interior, Enrique Riera.

«Yo creo que él tiene como todos derecho legítimo a la defensa. Que se presente, que rinda cuentas ante la Justicia y sin condiciones. Lo único que podemos garantizar es su absoluta seguridad», indicó Riera a periodistas al ser consultado sobre unas declaraciones que ofreció Marset el martes en la radio paraguaya 780 AM y Mega TV.

El ministro agregó que están «abiertos a que se someta a la Justicia», al tiempo que resaltó que la policía paraguaya «lo va a seguir buscando de mañana, tarde y noche».

Marset afirmó el martes en una entrevista que él «estaba dispuesto a entregarse» tras una reunión que su abogado, Santiago Moratorio, sostuvo, según dijo, con el fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, de la que no especificó fecha, a cambio de que miembros de su familia queden fuera de los procesos judiciales en el país.

Al respecto, Riera aseguró que «en Paraguay no hay posibilidad de negociar las leyes» y defendió que como autoridades no pueden «intervenir para reducir penas o liberar a nadie».

«Podemos recibirlo sin problema donde diga, a la hora que diga y garantizarle su vida y los derechos de rango constitucional, que es el derecho a la legítima defensa», remarcó el ministro.

El uruguayo, quien es acusado de liderar una red criminal internacional de tráfico de drogas, descartó el martes la posibilidad de entregarse al señalar que desconfía de la Justicia de Paraguay, donde, según indicó, lo «quieren muerto» por las cosas que dice saber.

«Decir que no confía en nuestra justicia es lógico, es la única justicia que le persigue», sostuvo Riera.

De su parte, Rolón afirmó este miércoles en la radio Monumental que, con la reciente aparición en medio locales, Marset solo busca «llamar la atención».

Además, negó una supuesta reunión con Moratorio, aunque sí confirmó haber recibido «hace dos años a un profesional (abogado) paraguayo», quien planteó la «intención» de Marset de entregarse bajo algunos «requisitos», entre ellos, según dijo, «la liberación absoluta de su esposa», Gianina García Troche, y ciertas comodidades en la cárcel.

García Troche está recluida desde mayo pasado en un penal militar en Asunción tras haber sido extraditada desde España e imputada en Paraguay por presunto lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas.

«De ninguna forma podíamos permitirnos el suscribir inclusive un compromiso con él estando prófugo, para que él imponga las condiciones de su juzgamiento», aclaró Rolón.

La Justicia paraguaya busca a Marset tras el operativo ‘A Ultranza PY’, que tuvo lugar en febrero de 2022 y es considerado el más grande contra el crimen organizado y el lavado de dinero en el país, el mismo que sirvió de base para la imputación de García Troche. EFE

nva/sbb