Paraguay expresa su solidaridad con Chile por fallecidos en los incendios forestales

1 minuto

Asunción, 20 ene (EFE).- Paraguay expresó este martes su solidaridad con Chile tras los incendios forestales registrados en el sur del país en los que han muerto 20 personas, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en Asunción.

«El Gobierno de la República del Paraguay transmite su solidaridad y apoyo a la hermana República de Chile, ante la emergencia que afecta a las regiones de Ñuble y Biobío», publicó la Cancillería en la red social X.

Igualmente, Paraguay transmitió sus condolencias a los familiares de los fallecidos y deseó «fortaleza a los damnificados por los incendios».

El ministro chileno de Interior, Álvaro Elizalde, confirmó la noche del lunes que ascendió a 20 el número de víctimas de los incendios en ambas regiones.

La emergencia, que dejó miles de evacuados, 75 heridos y más de 500 personas albergadas, ha consumido 20.000 hectáreas en el BioBío, la región más afectada, en especial la comuna de Penco, unos 500 kilómetros al sur de la capital.

Los Gobiernos de Colombia, Argentina y Uruguay han ofrecido ayuda a Chile para sofocar los incendios.

Las condiciones han sido adversas para enfrentar los fuegos, con temperaturas extremas y un viento seco y cálido que sopla desde la cordillera de los Andes hacia el valle y que ha complicado las tareas de extinción. EFE

