Paraguay extradita a Perú al presunto cabecilla criminal ‘El Monstruo’

Luque (Paraguay), 28 ene (EFE).- Las autoridades paraguayas extraditaron este miércoles a Perú al presunto líder de una banda criminal Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, uno de los más buscados por la Justicia del país andino, donde debe responder por los delitos de robo, extorsión, secuestro y organización criminal.

Moreno, de 34 años, fue entregado en la Primera Brigada de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP), ubicada en la ciudad de Luque, de donde despegó a las 9.15 hora local (12.15 GMT) una aeronave de la Policía Nacional de Perú, informó a periodistas el jefe del departamento de Interpol, Julio Maldonado.

El funcionario indicó que el operativo de traslado de Moreno desde una cárcel de la ciudad de Emboscada (centro), a unos 50 kilómetros de Asunción, se realizó «con normalidad» hasta su entrega a una comitiva de 23 funcionarios peruanos que aguardaban en la base aérea militar.

‘El Monstruo’, capturado en Paraguay el 24 de septiembre pasado, fue sometido previamente a una revisión médica que determinó que se encontraba en condiciones «favorables» para viajar, aseguró.

Maldonado destacó que Moreno «no tenía cargos en Paraguay», lo que «facilitó la extradición» a Perú.

El Ministerio de Justicia informó en un comunicado de que a las 6.00 hora local (9.00 GMT) dio cumplimiento a la orden judicial de extradición de Erick Moreno, quien permanecía en prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza de Emboscada desde del 26 de septiembre pasado, tras ser capturado dos días antes.

El peruano fue entregado a la Interpol «bajo estrictas medidas de seguridad, con un despliegue de alta seguridad» y en coordinación con autoridades judiciales, diplomáticas y de la Fiscalía, añadió Justicia.

El pasado 17 de noviembre, la jueza de garantías Clara Ruiz Díaz dio curso al pedido de extradición solicitado por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Independencia de la Corte Suprema de Justicia de Lima Norte, que atribuye a Moreno los presuntos delitos de secuestro y organización criminal, que tienen una expectativa de pena máxima de 30 y 20 años, respectivamente.

Como presunto cabecilla de la banda bautizada por las autoridades como ‘Los injertos del cono norte’, la Policía peruana le atribuye otros casos de extorsión ocurridos en los últimos meses en Lima.

Moreno estaba incluido en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior de Perú, que ofrecía un millón de soles (282.000 dólares o 240.000 euros) por información sobre el entonces prófugo. EFE

