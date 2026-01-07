Paraguay recibirá en marzo dos Super Tucano restantes que adquirió a la brasileña Embraer

2 minutos

Asunción, 7 ene (EFE).- El Gobierno de Paraguay recibirá en marzo próximo dos aeronaves A-29 Super Tucano, que se sumarán a otros cuatro aviones del mismo modelo adquiridos al fabricante brasileño Embraer, que serán utilizados en operaciones contra el crimen organizado y el narcotráfico, informó este miércoles el ministro de Defensa, Óscar González.

«Tenemos el anuncio de la entrega de la empresa Embraer, en marzo», indicó a EFE González, y agregó que el Gobierno paraguayo pagó a la compañía unos 105 millones de dólares por los seis aviones.

El país recibió el pasado 30 de junio los primeros cuatro Super Tucano en una ceremonia en la que participó el presidente paraguayo, Santiago Peña.

El ministro señaló que las cuatro aeronaves se utilizan actualmente en operativos de «control del espacio aéreo», una tarea que reconoció aún tiene «muchas limitaciones» debido, según dijo, a que sus dos radares de fabricación israelí son «de corto alcance».

Los radares israelíes fueron «revitalizados» por un monto de 1,08 millones de dólares, agregó.

No obstante, González destacó que la vigilancia del espacio aéreo se reforzará con la llegada de radares de largo alcance de fabricación estadounidense, que Paraguay adquirió por unos 45 millones de dólares.

Afirmó que el plazo de entrega de los radares estadounidenses es de 30 meses, contados «a partir de la firma del contrato, que se realizó en enero de 2025».

«La misión es el control del espacio aéreo y con eso conseguir evitar el vuelo de aeronaves irregulares del crimen organizado», sostuvo el ministro.

La compra de los Super Tucano ha sido considerada por la Presidencia de Paraguay como «un hito en la inversión en defensa y seguridad después de 38 años», ya que la última vez que el país compró naves Tucano a Brasil fue en 1987, según un comunicado difundido en junio pasado.

El Ejecutivo en Asunción indicó entonces que las nuevas naves «son efectivas en operaciones de apoyo a fuerzas terrestres», también se usan para la formación de pilotos en técnicas de combate, en maniobras aéreas y «están equipadas para interceptar aeronaves no autorizadas».

El 23 de julio de 2024, Embraer, el tercer mayor fabricante de aeronaves del mundo, anunció en un comunicado la venta de seis de sus aviones a la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP). EFE

nva/seo