Paraguay y Argentina buscan concluir delimitación total de sus fronteras luego de 150 años

3 minutos

Asunción, 5 ene (EFE).- Los Gobiernos de Paraguay y Argentina buscan definir la soberanía de 72 islas ubicadas en el cauce del río Paraguay con el objetivo de concluir la «demarcación total» de sus fronteras y de cumplir con un tratado bilateral firmado en 1876, informó el presidente de la Comisión Nacional Demarcadora de Límites en Asunción, Carlos José Fleitas.

«Las islas están totalmente deshabitadas, lo que queremos básicamente es concluir con la demarcación total de nuestras fronteras», dijo a EFE Fleitas, quien destacó que se trata de estudios «meramente técnicos» que se llevan a cabo aprovechando la «gran armonía» que existe entre la Administración del presidente paraguayo, Santiago Peña, y su homólogo argentino, Javier Milei.

Las 72 islas se ubican en el río Paraguay, cerca del departamento de Ñeembucú (sur), y hacen parte de los 1.345 kilómetros de frontera fluvial común con Argentina, que incluye también al río Paraná y Pilcomayo. Ambas naciones igualmente comparten 345 kilómetros de frontera seca.

Fleitas indicó que la Comisión realizó vuelos con drones con el objetivo de aplicar «el criterio de la adyacencia» del Tratado de Límites Machaín-Irigoyen firmado en 1876, que establece que «la cercanía» de las islas a las costas «determina la soberanía».

Como ha transcurrido tanto tiempo desde la firma del tratado, explicó, «el curso del río también se fue modificando por diferentes circunstancias naturales», algo que provocó un cambio en «la situación de la adyacencia de estas islas, con referencia a las costas» paraguayas o argentinas.

«Lo que buscamos básicamente con esto es dar una mayor seguridad jurídica a ambos países con la finalización de este proceso administrativo de estos tratados que ya son muy antiguos», afirmó Fleitas.

El funcionario detalló que con estos estudios buscan «actualizar» sus registros y establecer «milimétricamente dónde están ubicadas las islas actualmente» para luego definir «cuál es la costa más cercana».

Remarcó que se trata de «trabajo coordinado» con sus pares argentinos y que los resultados de este estudio técnico se presentarán este semestre en una reunión bilateral de la comisión técnica demarcadora de Argentina y Paraguay.

Aunque estas islas están deshabitadas son «un polo» para la pesca deportiva, aseguró Fleitas, al señalar que la demarcación limítrofe fijará con precisión la jurisdicción de las aguas territoriales de cada país donde podrá aplicar su legislación.

Asimismo, la delimitación de las islas permitirá a Paraguay y Argentina «instalar muelles» para embarcaciones de pesca deportiva en su territorio, algo que habilita a sus gobiernos locales a «percibir tributos», detalló.

Fleitas destacó que la frontera fluvial con Argentina en el río Paraná, que consta de aproximadamente 690 kilómetros, está «totalmente demarcada», así como la del río Pilcomayo, que tienen unos 275 kilómetros.

«Solamente quedan estas islas sobre el río Paraguay para la conclusión total del trabajo de demarcación de nuestras fronteras», remarcó.EFE

