Paraguay y Estados Unidos jugarán un partido amistoso el 15 de noviembre en Filadelfia
Asunción, 6 sep (EFE).- La selección de fútbol de Paraguay jugará un partido amistoso ante Estados Unidos el sábado 15 de noviembre en el estadio Subaru Park de Filadelfia, como parte del proceso de preparación para disputar el Mundial 2026, informó este sábado la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).
El organismo afirmó en un comunicado que el partido «representa una nueva oportunidad para que el seleccionado paraguayo siga fortaleciendo su juego y consolidando al grupo con miras a la gran cita mundialista».
El Mundial se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.
Paraguay logró el jueves la clasificación al certamen con el empate 0-0 frente a Ecuador firmado en el estadio Defensores del Chaco, de Asunción.
La selección paraguaya tiene 25 unidades, las mismas que Colombia, y está situada en la sexta posición.
El equipo del entrenador argentino Gustavo Alfaro buscará el martes una victoria de visitante frente a Perú, en la última jornada de las eliminatorias.
Perú tiene 12 puntos, ocupa el penúltimo puesto y está eliminado del Mundial. EFE
