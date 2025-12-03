Pareja del presunto narco Sebastián Marset regresa a cárcel paraguaya tras hospitalización

2 minutos

Asunción, 3 dic (EFE).- Gianina García Troche, considerada la pareja del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, volvió este miércoles a ser recluida en una cárcel de Paraguay tras recibir el alta médica de un hospital donde fue internada a raíz de una convulsión, informó el Ministerio de Defensa.

El Comando de las Fuerzas Militares del país indicó en un comunicado que García Troche «fue evaluada» por una junta médica y posteriormente «dada de alta» del Hospital Militar Central, ubicado en la capital paraguaya, Asunción.

Añadió que la mujer «ya se encuentra en el Penal Militar de Viñas Cué», una cárcel de la capital donde permanece recluida desde mayo pasado.

García Troche, imputada en Paraguay por presunto lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas, estuvo internada el martes en el Hospital Militar Central tras haber sufrido convulsiones en la cárcel, indicó entonces el director de ese centro de salud, Darío Fretes.

El médico destacó que García Troche llegó al hospital «en estado de inconsciencia», aunque puntualizó que no fue necesario intubarla pues -dijo- tenía sus «signos vitales conservados».

Al final de la jornada del martes, el Ministerio de Defensa aseguró en un comunicado que la mujer se encontraba «estable y fuera de peligro» y que permanecería hospitalizada hasta que un grupo de médicos realice «estudios adicionales para descartar posibles patologías».

La acusada cumple prisión preventiva en la cárcel militar desde el 21 de mayo pasado, tras haber sido extraditada desde España, donde fue detenida en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas en julio de 2024.

La imputación a García Troche es parte de la investigación emprendida en Paraguay tras el operativo ‘A Ultranza Py’, de 2022, que es considerado el más grande ejecutado hasta ahora contra el crimen organizado y el lavado de dinero en el país.

La Fiscalía la acusa de presuntamente introducir «al sistema financiero paraguayo millonarios montos provenientes del tráfico de drogas, utilizando mecanismos sofisticados de ocultamiento de bienes y fondos».

El pasado 14 de octubre, García Troche negó en una audiencia judicial ser la esposa de Marset, pero sí la «madre de sus hijos».EFE

nva/gad