Parlamento de Honduras elige junta directiva provisional, previo a instalación del pleno

Tegucigalpa, 21 ene (EFE).- El Parlamento de Honduras eligió este miércoles a la junta directiva provisional, integrada solamente por tres miembros, como paso previo a la directiva en propiedad y la instalación del nuevo período legislativo 2026-2030.

La junta directiva provisional la presidirá Tomás Zambrano, diputado reelegido del Partido Nacional, ganador de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, con Nasry ‘Tito’ Asfura como nuevo presidente electo de Honduras.

Le acompañan, Carlos Ledezma, secretario, del Partido Nacional, y Godofredo Fajardo, vicepresidente, del Partido Democracia Cristiana.

La junta directiva en propiedad, que será electa el próximo viernes, estará integrada por 15 miembros.

Según el cronograma legislativo, el día 25 será instalado el pleno del Parlamento para los próximos cuatro años. Ese mismo día asumirán las 298 alcaldías municipales del país, también electas el 30 de noviembre.

Dos días después, el 27 de enero, Asfura asumirá como nuevo presidente de Honduras en sustitución de Xiomara Castro, quien llegó al poder el 27 de enero de 2022.

La sesión del Parlamento de este miércoles fue presidida por el secretario de Gobernación (Interior), Tomás Vaquero, con un retraso de diez horas, por la falta de acuerdos entre los representantes de las bancadas de los partidos Nacional y Liberal, que juntos suman 90 de los 128 diputados que integran el Legislativo.

Zambrano fue electo con 87 votos, que representan a cuatro bancadas de las cinco que integran el Legislativo, según el diputado Mario Pérez, del Partido Nacional, proponente de los tres candidatos de la nueva junta directiva provisional, que no puede no puede debatir ninguna ley.

En la elección no participaron, aunque asistieron, los 35 diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), que el 27 enero concluirá su gestión de cuatro años, durante los que tuvo 50 asientos en el Parlamento.

La elección de la junta directiva provisional se celebró bajo un riguroso dispositivo de seguridad al frente de las Fuerzas Armadas, con más de 2.000 efectivos de las fuerzas Ejército, Naval y Aérea, indicó el portavoz castrense, Mario Rivera.

Todas las calles adyacentes al Parlamento, en el centro histórico de Tegucigalpa, la capital hondureña, fueron cerradas para evitar que extraños ingresaran a la sede del poder Legislativo, y prevenir eventuales manifestaciones violentas. EFE

