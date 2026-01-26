Parlamento de Honduras promete blindar la extradición con EEUU y mejorar educación y salud

Tegucigalpa, 25 ene (EFE).- La continuidad del tratado de extradición con Estados Unidos y la reforma de los sistemas de salud, educación y empleo fueron los principales compromisos del nuevo presidente del Parlamento hondureño, Tomás Zambrano, al instalar este domingo el período legislativo 2026-2030.

«El gobierno nuevo que va a entrar va a continuar con la extradición en el país y aquí lo decimos, desde este Congreso, ese convenio de extradición con nuestro principal aliado y hermano Estados Unidos», subrayó Zambrano, del conservador Partido Nacional, después de que el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro ordenara en agosto de 2024 la suspensión del acuerdo, aunque este mes dio marcha atrás a la decisión.

Zambrano señaló que desde el Parlamento buscarán «blindar el tratado de extradición para que en el futuro no venga otro gobierno y por otros intereses se quiera eliminar la extradición. Nos va a tocar a nosotros darle ese blindaje a la extradición para que no solo sea por cuatro (años), sino que dure los años que sean necesarios».

Castro ordenó la suspensión del acuerdo el 28 de agosto de 2024, luego de que la entonces embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa, Laura Dogu, expresó la preocupación de su país por una reunión entre autoridades hondureñas de Defensa y el ministro venezolano Vladimir Padrino López, sancionado por Washington.

No obstante, la mandataria anunció el pasado 10 de enero que retiraba la suspensión del Tratado de Extradición con EE.UU., mostrando así el «compromiso» de su Gobierno en la lucha contra el narcotráfico.

La instalación del nuevo periodo del Legislativo estuvo marcada por la ausencia de la mandataria Castro y del titular saliente del Legislativo, Luis Redondo, quienes desconocen los resultados de las elecciones generales de noviembre pasado, que le dieron el triunfo a Nasry ‘Tito’ Asfura, quien cuenta con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Mejorar educación, salud y empleo

En materia de salud, Zambrano prometió el abastecimiento de medicamentos en hospitales públicos, la reducción de la mora quirúrgica, la modernización de quirófanos y acuerdos con farmacias privadas para atender a pacientes que no encuentren medicinas en el sistema estatal.

Sobre educación, el presidente del Parlamento dijo que los políticos han perdido credibilidad ante la población y tienen un «compromiso con la educación» de los jóvenes y niños del país, y que desde el Parlamento impulsará, como primera iniciativa, que las escuelas del área rural tengan Internet.

En el ámbito laboral, confirmó el restablecimiento del programa conocido como ‘Empleo por hora’, suspendido por la actual Administración, así como la coordinación con las 298 alcaldías del país para la ejecución de obras de infraestructura.

Zambrano indicó que el presidente electo solicitó el respaldo de los diputados para subastar el avión presidencial, un jet ejecutivo adquirido durante el Gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2022) con apoyo de Taiwán, y cuya venta había sido anunciada por la presidenta Castro, pero al final su promesa no se cumplió.

Durante la ceremonia, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, exhortó a los diputados a aprobar un paquete de reformas a la Ley Especial contra la Violencia Doméstica, al señalar que en 2025 murieron 262 mujeres y que la respuesta institucional sigue siendo «insuficiente».

«La sociedad exige acciones concretas. Pedimos su respaldo para aprobar el paquete de reformas a la Ley Especial contra la Violencia Doméstica, que hemos trabajado con el Ministerio Público (Fiscalía), la Policía y la sociedad civil, y que pronto tendrán en sus manos», subrayó Obando al presentar su informe anual.

Las reformas legales buscan «cerrar las puertas a la impunidad y proteger con firmeza a las víctimas», enfatizó la magistrada, quien recalcó que la violencia «no debe normalizarse en ninguna de sus formas».

La instalación del nuevo período del Legislativo coincidió con el «Día de la mujer hondureña», fecha en la que agrupaciones feministas manifestaron temor a que el Gobierno entrante debilite o suprima instituciones de defensa de los derechos de las mujeres, en un país golpeado por altos índices de feminicidios.

El martes, el Parlamento centrará su agenda en la investidura de Asfura, quien hoy reiteró que, por razones de austeridad, no invitó a jefes de Estado ni de Gobierno a su toma de posesión.

La comunidad internacional estará representada por embajadores y por delegados de organismos acreditados en el país. EFE

