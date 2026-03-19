Parlamento de Venezuela debate la aprobación de una ley de minas para inversión extranjera

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Caracas, 19 mar (EFE).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, dominada por el chavismo, inició este jueves la segunda discusión necesaria para la aprobación del proyecto de ley de minas, una reforma que podría abrir el sector a inversión privada y extranjera, ante el interés expreso de EE.UU. en el oro venezolano.

Se espera que en esta jornada se discutan 42 de los 126 artículos del proyecto de ley, según dijo a EFE la diputada opositora Nora Bracho, por lo que el debate continuará en otra sesión.

Los diputados deben debatir artículo por artículo antes de sancionar de manera definitiva la ley, presentada la semana pasada por el diputado chavista Orlando Camacho y aprobada en primera discusión.

Camacho indicó entonces que esta legislación busca «aumentar todas las garantías jurídicas» para generar confianza y atraer inversión privada y extranjera al sector, objetivos que también guiaron la reforma de hidrocarburos, aprobada por el Parlamento a finales de enero.

De igual manera, señaló que la nueva ley de minas permitirá que se acuda «a mecanismos de mediación y arbitraje independientes para la resolución de controversias», siempre que se agoten «todas las instancias jurídicas nacionales».

Siguiendo el proceso legislativo, el proyecto pasó a una fase de consultas públicas, con eventos en los que participaron, entre otros, trabajadores mineros en los estados Zulia (oeste, fronterizo con Colombia) y Bolívar (sur, fronterizo con Brasil).

En este segundo debate se debe presentar un informe sobre las consultas públicas.

De recibir el aval parlamentario, esta iniciativa reemplazaría a la Ley de Minas vigente desde 1999, aprobada por el entonces presidente Hugo Chávez -fallecido en 2013-, a través de un decreto tras recibir poderes especiales por parte del Legislativo.

El visto bueno de la AN en primera discusión se dio días después de la visita del secretario de Interior de EE.UU., Doug Burgum, a Caracas, donde se reunió con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien pidió entonces celeridad en la discusión sobre esta legislación.

Burgum aseguró entonces que empresas estadounidenses relacionadas con minería están «deseosas» de operar en Venezuela.

Ese mismo día, se conoció que funcionarios estadounidenses negociaban con la compañía minera estatal de Venezuela, Minerven, un acuerdo multimillonario para vender hasta una tonelada de oro destinada al mercado del país norteamericano, valorada en unos 165 millones de dólares.

Tras la visita de Burgum, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano por parte de empresas estadounidenses, un sector que hasta ese momento estaba sujeto a sanciones. EFE

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