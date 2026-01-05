Parlamento iraní aprueba presupuesto con ajustes salariales para contener protestas

Teherán, 5 ene (EFE).- El Parlamento de Irán aprobó este lunes los términos generales del proyecto de presupuesto del próximo año iraní, que comienza en marzo, con ajustes salariales y fiscales para mejorar la subsistencia de la población, en un intento por apagar el fuego de las protestas.

Los diputados aprobaron las líneas generales del proyecto presupuestario con 171 votos a favor, 69 en contra y seis abstenciones, en una sesión en la que estuvieron presentes 246 de un total de 290 legisladores.

La aprobación del presupuesto se dio después de que el Gobierno iraní modificara algunos puntos relacionados con la subsistencia de la población, como un aumento escalonado de los salarios de hasta un 43 %, en lugar del 20 % propuesto inicialmente.

Además, se ha reducido el impuesto al valor agregado del 12 % al 10 % y se destinarán unos 8.800 millones de dólares en “divisas preferenciales” (divisas a un precio inferior al del mercado libre) a productores e importadores de productos básicos, para evitar que los precios se disparen.

Esto ocurre después de que el presidente del país, Masud Pezeshkian, anunciara el jueves la eliminación de la divisa preferencial para importadores con el fin de evitar malversaciones, y de que su Gobierno informara que, en su lugar, se depositará un monto de 10 millones de riales en la cuenta de cada ciudadano, con el que podrá adquirir productos esenciales en algunos supermercados específicos.

Estas medidas se han adoptado en un momento en que el país vive, desde el 28 de diciembre, protestas callejeras y huelgas en algunos sectores, debido al deterioro de la situación económica y al desplome de la moneda nacional.

Las protestas, protagonizadas en un principio por comerciantes en Teherán con reivindicaciones económicas, se han extendido a unas 78 ciudades y han adquirido un tono político, con consignas contra la República Islámica.

Las autoridades iraníes, entre ellas el líder supremo del país, Ali Jameneí, han reconocido la legitimidad de las demandas económicas, pero han tachado de inaceptables las exigencias políticas, ordenando mano dura contra quienes consideran alborotadores.

Hasta ahora, la represión y los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes han causado la muerte de al menos 20 personas, entre ellas un agente, según la opositora Agencia de Noticias de Activistas de los Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos. EFE

