Parlamento israelí aprueba el presupuesto estatal de 2026, con miles de millones a Defensa

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Jerusalén, 30 mar (EFE).- La Knéset (Parlamento israelí) aprobó este lunes el presupuesto estatal de 2026, con 62 votos a favor y 55 en contra, incluidos más de 39.000 millones de euros destinados al Ministerio de Defensa.

«El presupuesto estatal refleja el orden de prioridades planificado por el gobierno y atiende a las necesidades que percibe en el momento de su formulación», detalla la Knéset en un comunicado publicado en su página oficial.

El presupuesto de 699.000 millones de séqueles (unos 193.000 millones de euros) destina un 77 % más al gasto de Defensa que al de Sanidad, al que dedica unos 17.000 millones de euros.

De igual forma, la partida al Ministerio de Educación es un 37 % inferior a la de Defensa, con cerca de 27.000 millones de euros estipulados.

«El núcleo del presupuesto reside en la incorporación de decenas de miles de millones para que podamos concluir la campaña (militar) y mejorar drásticamente nuestra posición geopolítica y diplomática. Podremos desmantelar y reconstruir Oriente Medio. Este presupuesto le da al país la capacidad de vencer», añadió en el pleno el ministro israelí de Finanzas, el colono y supremacista Bezalel Smotrich

La aprobación del presupuesto este lunes evita la celebración de comicios anticipados, ya que por ley debe recibir luz verde antes del 31 de marzo, el día en que el Knéset inicia su receso de primavera y reanuda su actividad el próximo 10 de mayo. EFE

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