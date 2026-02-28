The Swiss voice in the world since 1935

Parlamento venezolano anuncia la excarcelación de 31 militares en el marco de la amnistía

Caracas, 28 feb (EFE).- El presidente de la comisión parlamentaria para la aplicación de la Ley de Amnistía en Venezuela, el diputado Jorge Arreaza, informó este sábado que 31 militares fueron excarcelados con «medidas alternativas» con el objetivo de contribuir a la paz y al encuentro nacional.

A través de un mensaje en X, el diputado indicó que el Sistema de Justicia Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) acordó otorgar estas medidas el viernes a los militares que, dijo, «ya se encuentran en libertad». EFE

