Parlamento venezolano aprueba designación de Arianny Seijo como nueva procuradora general

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Caracas, 24 mar (EFE).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela aprobó este martes la designación de la abogada Arianny Viviana Seijo Noguera como nueva procuradora general, en sustitución de Reinaldo Muñoz Pedroza, tras una solicitud de la presidenta encargada del país suramericano, Delcy Rodríguez.

La designación del procurador general de Venezuela, un funcionario encargado de asesorar y defender los intereses patrimoniales del país dentro y fuera de sus fronteras, es una potestad del presidente o presidenta del país, según la Constitución venezolana, con la posterior autorización de la AN. EFE

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