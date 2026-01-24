Parlamento y 298 alcaldías de Honduras asumirán entre protestas el período 2026-2030

3 minutos

Tegucigalpa, 24 ene (EFE).- El nuevo Parlamento de Honduras y las 298 alcaldías del país asumirán este domingo sus funciones para el período 2026-2030, en un ambiente empañado por las denuncias de fraude y la alta tensión política durante el proceso de las elecciones generales que se celebraron el pasado 30 de noviembre.

En Tegucigalpa, el pleno del Parlamento iniciará su período de sesiones luego de que el pasado miércoles fue elegida la junta directiva provisional y, el viernes, la junta directiva en propiedad, encabezada por el conservador Partido Nacional, ganador de los comicios generales de noviembre, con Nasry ‘Tito’ Asfura como el nuevo presidente electo del país.

El Parlamento, presidido por Tomás Zambrano, está integrado por 128 diputados, de los que 49 son del Partido Nacional; 41 del Partido Liberal, 35 del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), dos del Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata (PINU-SD) y uno el Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH).

La bancada de Libre, que aduce que en las elecciones hubo fraude, no quiso participar en la elección de la junta directiva del Poder Legislativo, que quedó integrada con diputados de los cuatro partidos restantes.

Este domingo también asumirán las 298 alcaldías municipales del país, aunque en algunas como Tegucigalpa, se presentaron problemas porque su actual alcalde, Jorge Aldana, del Partido Libre, no reconoce el triunfo de Juan Diego Zelaya, del Partido Nacional, quien, según la declaración oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), fue el ganador.

Aldana se ha apostado frente a uno de los edificios principales de la Alcaldía capitalina aduciendo que no entregará el gobierno local hasta que sean contados los votos de más de 400 actas que, según él, le dan el triunfo sobre Zelaya.

En respuesta a Aldana, Zelaya dijo el viernes que si el alcalde saliente no abandona la Alcaldía, ejercerá sus funciones desde otro sitio y que nada le impedirá ejercer su cargo como nueva autoridad municipal.

Aldana también presentó un reclamo ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), organismo que ratificó en el cargo a Zelaya.

Ante esa situación, Aldana acudió a la Corte Suprema de Justicia como última instancia, sin tener respuesta hasta ahora.

El inicio del nuevo período legislativo y municipal coincide con el ‘Día de la mujer hondureña’, que será recordado por organizaciones defensoras de sus derechos con una manifestación que, según ha trascendido, intentarán acercarse hasta la sede del Parlamento, cuyos alrededores estarán resguardados por centenares de militares encargados de la seguridad de sus instalaciones para que los actos del domingo se desarrollen sin obstáculos.

El proceso electoral concluirá el próximo martes, cuando Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asuma en el Parlamento como nuevo mandatario de Honduras, en sustitución de Xiomara Castro, quien llegó al poder el 27 de enero de 2022, bajo la bandera de Libre.

A la investidura de Asfura, que será en una ceremonia «sencilla y austera», por decisión suya, no fueron invitados presidentes y jefes de Estado de otros países.

Castro, quien el 18 de diciembre reiteró que respetaría los resultados del CNE, pese a que según ella hubo un «fraude electoral», no reconoce como presidente a Asfura, quien, cuando ella salió electa, hace cuatro años, llegó a su residencia para felicitarla por su triunfo.

Entonces, Asfura fue el candidato presidencial del Partido Nacional. EFE

gr/mt/rrt

(foto)(vídeo)