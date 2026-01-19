Partido Comunista de Vietnam inicia su congreso para elegir a sus dirigentes.

afp_tickers

2 minutos

El gobernante Partido Comunista de Vietnam se reunió el lunes para dar inicio a su congreso, que se celebra dos veces por década, en el que el líder To Lam busca afianzar su poder menos de dos años después de asumir el máximo cargo político del país.

La nación del sudeste asiático, con 100 millones de habitantes, es al mismo tiempo un Estado represivo de partido único y un modelo de desarrollo económico, en el que el Partido Comunista ha tratado de impulsar el crecimiento para reforzar su legitimidad ante la población.

Cerca de 1.600 delegados, que representan a más de cinco millones de militantes, se reunieron el lunes para rendir homenaje al héroe nacional Ho Chi Minh en su mausoleo de Hanói.

Posteriormente asistieron a una sesión preparatoria a puerta cerrada del congreso del partido.

La ceremonia oficial de apertura se retransmitirá en directo el martes por la mañana, informó la prensa estatal, y To Lam, el secretario general del Partido Comunista, pronunciará un discurso.

Desde su llegada al cargo hace 17 meses, Lam impulsa una campaña anticorrupción, ha reducido y agilizado la burocracia y ha acelerado la inversión en infraestructuras.

Lam debe continuar como líder del partido, aunque también aspira a ocupar la presidencia del país, según fuentes conocedoras de las discusiones internas.

Analistas señalan que la influencia de Lam dependerá de las personas que accedan a los principales cargos y al Politburó durante el congreso, que se prolongará una semana, en especial de figuras de la facción conservadora vinculada al estamento militar, contraria a su liderazgo.

Si se aprueba su aspiración, sería la primera vez que una misma persona es designada para ocupar ambos cargos de forma simultánea en un congreso del partido, y no como resultado de una sucesión extraordinaria por fallecimiento.

bur-tym/mas/pc