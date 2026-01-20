Partido Comunista exige explicaciones por «presencia» del director de la CIA en Venezuela

Caracas, 20 ene (EFE).- La dirigencia del Partido Comunista de Venezuela (PCV) exigió explicaciones por la presencia en el país sudamericano del director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, John Ratcliffe, quien se reunió el pasado jueves con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, según confirmaron a EFE fuentes de la agencia estadounidense.

En una nota de prensa divulgada este martes, el secretario general del PCV, Oscar Figuera, afirmó que esta visita demuestra «los cambios que se están produciendo para garantizar los intereses del gran capital y del imperialismo estadounidense» en Venezuela.

El dirigente comunista aseguró que Ratcliffe «tiene mucho que ver» con el ataque militar del pasado 3 de enero, en el cual fue capturado el presidente Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, quienes permanecen encarcelados en Nueva York.

«Se vieron muy sonrientes los altos funcionarios del Estado, civiles y militares, rindiéndole parte a este ciudadano», cuestionó Figuera, que tachó al Gobierno encargado como «dependiente y subordinado».

En este sentido, el comunista señaló que el encuentro no se explicó a la población venezolana y tampoco se han hecho públicos «los acuerdos que se han ido construyendo» con el presidente estadounidense, Donald Trump, y su secretario de Estado, Marco Rubio.

Asimismo, el partido expresó su rechazó al «secuestro ilegal» de Maduro y su esposa.

Este martes, la presidenta encargada anunció el ingreso de 300 millones de dólares al país suramericano «producto de la venta del petróleo», días después de que la Casa Blanca anunciara un acuerdo de venta de crudo del país suramericano por 500 millones de dólares.

Rodríguez asumió las funciones del Ejecutivo tras la captura de Maduro. Desde entonces, se anunció el inicio de un proceso «exploratorio» para retomar relaciones diplomáticas con EE.UU. y posiblemente reabrir la embajada en Caracas.

Asimismo, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) confirmó un proceso de negociación para la venta de volúmenes de crudo a Estados Unidos.

Tras los ataques, el mandatario estadounidense afirmó que pidió «acceso total» a los recursos petroleros venezolanos, mientras que su secretario de Energía, Chris Wright, aseguró que EE.UU. controlará la venta del crudo del país suramericano por un tiempo «indefinido». EFE

