Partido de Gobierno sudafricano pide a Ramaphosa condenar arresto de opositor en Zimbabue

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Nairobi, 23 mar (EFE).- La Alianza Democrática (DA), segundo partido del Gobierno de coalición de Sudáfrica, pidió este lunes al presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, que condene la detención del exministro y líder opositor zimbabuense Tendai Biti, arrestado en el país vecino el fin de semana pasado.

“Instamos al presidente Cyril Ramaphosa y al ministro (de Exteriores sudafricano) Ronald Lamola a condenar la detención de Tendai Biti», que fue ministro de Finanzas de 2009 a 2013, indicó la DA en un comunicado.

Biti, líder del opositor Foro de Defensores de la Constitución (CDF), fue detenido el pasado sábado junto a un colaborador tras no haber notificado a la Policía la celebración de una supuesta reunión pública.

El exministro se opone a un proyecto de ley impulsado por el Gobierno zimbabuense que extendería el mandato presidencial de cinco a siete años, lo que permitiría permanecer en el poder hasta 2030 al presidente, Emmerson Mnangagwa, si la norma es aprobada por el Parlamento.

La DA urgió a Ramaphosa a «dialogar urgentemente con las autoridades zimbabuenses por vía diplomática para que reconsideren esta draconiana propuesta legislativa».

“Sudáfrica -prosiguió- no puede seguir apoyando a sus líderes que continúan pisoteando la democracia y los derechos de los ciudadanos en toda la región del África meridional”.

La DA condenó la detención “en los términos más enérgicos posibles” y advirtió de que “el retroceso democrático de Zimbabue y el consiguiente colapso del Estado” podrían amenazar la estabilidad regional y causar una crisis migratoria hacia Sudáfrica.

A su juicio, la detención de Biti se enmarca en una tendencia regional observada en países como Uganda y Tanzania, “que han arrestado a líderes de la oposición con falsas acusaciones de traición para silenciar las voces disidentes y marginar la democracia”.

En Zimbabue, Mnangagwa debería dejar el cargo en 2028 tras cumplir sus dos mandatos de cinco años estipulados en la Constitución, pero el Gobierno publicó el pasado 16 de febrero en el Boletín Oficial ese proyecto de ley con una enmienda que amplía el mandato presidencial y parlamentario a siete años.

Además, la iniciativa busca modificar el sistema de elección presidencial para que el jefe de Estado sea elegido por el Parlamento, en lugar de por voto directo de la ciudadanía.

Mnangagwa, de 83 años, llegó al poder en 2017 tras el golpe militar que derrocó al ya fallecido Robert Mugabe, quien había ocupado la Presidencia desde 1987.

El mandatario fue elegido en las disputadas elecciones de 2018 y reelegido en los también polémicos comicios de 2023, cuyos resultados fueron cuestionados por la oposición. EFE

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