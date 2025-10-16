Partido de María Corina Machado denuncia la detención de dos miembros de la sociedad civil

Caracas, 16 oct (EFE).- El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por María Corina Machado, denunció este jueves que Alexis Guedez y Luz María Rodríguez, miembros de la sociedad civil en el estado Lara (oeste), fueron detenidos el pasado lunes por «funcionarios del Grupo de Operaciones Especiales (GOES)».

A través de X, la formación política aseguró que estos funcionarios se llevaron a estas dos personas «ante la persecución y el asedio contra su familiar, una dirigente de Vente Venezuela», a quien -dijo- el Gobierno «pretende criminalizar».

VV señaló que esta acción «forma parte de la ola represiva» desatada los últimos días, en los cuales, añadió, se han «generado más de 10 detenciones arbitrarias» en los estados Lara, Anzoátegui (este), Guárico (centro) y La Guaira (norte).

Por tanto, exigió el «cese de la persecución» y alertó a la comunidad internacional sobre el arresto de «venezolanos inocentes por el simple hecho de pensar distinto».

La ONG venezolana Foro Penal envió una carta al papa León XIV, publicada este jueves, en la que solicita su «intervención» para promover la liberación de los presos políticos en el país suramericano.

La organización explicó, en una nota de prensa en la que publicó la misiva, que actualmente hay 845 personas detenidas por motivos políticos, entre ellas 742 hombres y 103 mujeres. De este total, 841 son adultos y 4 menores de edad.

Por su parte, el Gobierno de Nicolás Maduro y la Fiscalía General niegan que en el país haya presos políticos e insisten en que estos ciudadanos están detenidos por cometer diversos delitos. EFE

