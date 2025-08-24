The Swiss voice in the world since 1935

Partido de ultraderecha líder de oposición lusa quiere que Parlamento investigue incendios

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lisboa, 24 ago (EFE).- El partido portugués de ultraderecha Chega, líder de la oposición, va solicitar que el Parlamento luso abra una comisión que investigue los incendios rurales que asolan el país atlántico.

André Ventura, líder del partido, realizó el anuncio este domingo en declaraciones a periodistas en la región de Leiria mientras visitaba zonas afectadas por las llamas.

«Chega va a realizar hoy mismo una solicitud para una comisión de análisis que investigue los fuegos en Portugal, el negocio en torno al fuego y la falta de prevención», afirmó.

El político aseguró que está «firmemente convencido» de que hay un «negocio mafioso» detrás de este fenómeno y que el país tiene que «enfrentarse» a él.

En ese sentido, destacó la labor de la Policía, que ha detenido durante los últimos días a varias personas sospechosas de haber iniciado incendios rurales en el país.

En lo que va de año, los incendios rurales han consumido 278.438 hectáreas en Portugal, según estimaciones del sistema europeo Copernicus.

La ola de incendios que asola el país este verano ha causado cuatro fallecidos, el último un operario de una empresa dedicada a apagar fuegos, que murió este sábado a raíz de las heridas sufridas el martes mientras combatía las llamas en el municipio de Sabugal, ubicado en el distrito portugués de Guarda y cercano a la provincia española de Salamanca. EFE

cch/jfu

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
22 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR