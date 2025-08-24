Partido de ultraderecha líder de oposición lusa quiere que Parlamento investigue incendios

Lisboa, 24 ago (EFE).- El partido portugués de ultraderecha Chega, líder de la oposición, va solicitar que el Parlamento luso abra una comisión que investigue los incendios rurales que asolan el país atlántico.

André Ventura, líder del partido, realizó el anuncio este domingo en declaraciones a periodistas en la región de Leiria mientras visitaba zonas afectadas por las llamas.

«Chega va a realizar hoy mismo una solicitud para una comisión de análisis que investigue los fuegos en Portugal, el negocio en torno al fuego y la falta de prevención», afirmó.

El político aseguró que está «firmemente convencido» de que hay un «negocio mafioso» detrás de este fenómeno y que el país tiene que «enfrentarse» a él.

En ese sentido, destacó la labor de la Policía, que ha detenido durante los últimos días a varias personas sospechosas de haber iniciado incendios rurales en el país.

En lo que va de año, los incendios rurales han consumido 278.438 hectáreas en Portugal, según estimaciones del sistema europeo Copernicus.

La ola de incendios que asola el país este verano ha causado cuatro fallecidos, el último un operario de una empresa dedicada a apagar fuegos, que murió este sábado a raíz de las heridas sufridas el martes mientras combatía las llamas en el municipio de Sabugal, ubicado en el distrito portugués de Guarda y cercano a la provincia española de Salamanca. EFE

