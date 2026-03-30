Partido izquierdista pide a Gobierno portugués prohibir como España paso de vuelos de EEUU

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Lisboa, 30 mar (EFE).- El partido izquierdista Bloco de Esquerda (BE) presentó este lunes al Gobierno de Portugal (centroderecha) una carta firmada por más de 8.000 personas exigiéndole seguir el ejemplo de España y prohibir el uso por parte de Estados Unidos del espacio aéreo portugués, además de la base aérea de las Lajes.

El líder del BE, José Manuel Pureza, aseguró a la prensa tras ser recibido por un asesor del primer ministro, Luís Montenegro, que la misiva está firmada por cerca de 8.500 personas y «da voz a un sentimiento de indignación» por el uso de la base aérea de las Lajes, en el archipiélago atlántico de las Azores, por parte de fuerzas militares estadounidenses.

En la carta exigen al Ejecutivo que «prohíba el uso de las infraestructuras», y en concreto de esa base y del espacio aéreo portugués, «para cualquier tipo de apoyo a los ataques».

«Al fin y al cabo, esta carta no hace más que exigir la misma actitud que han adoptado hoy mismo nuestros vecinos de España al prohibir el uso del espacio aéreo español para este fin por parte de las aeronaves estadounidenses», agregó Pureza.

El diario ‘El País’ adelantó que España tiene cerrado su espacio aéreo a los vuelos de Estados Unidos que participan en la operación lanzada por este país junto a Israel contra Irán aunque sus aviones estén destacados en otros países europeos, información que fue confirmada este lunes a EFE por fuentes españolas de Defensa.

El Gobierno de Portugal ha mostrado su rechazo a la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán y ha insistido en que el uso por parte de los militares estadounidenses de las Lajes ha sido bajo un «cumplimiento escrupuloso de las normas legales y las reglas» fijadas en el acuerdo bilateral entre ambos países.

El canal de televisión SIC Noticias adelantó el domingo que el Gobierno portugués autorizó la llegada por primera vez de los drones Reapers MQ-9 estadounidenses a las Lajes, prevista para este lunes por la noche, algo que también denunció el BE. EFE

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