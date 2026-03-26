Partido opositor denuncia crisis eléctrica y cortes de hasta 8 horas en oeste de Venezuela

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Maracaibo (Venezuela), 26 mar (EFE).- El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) denunció este jueves que la crisis eléctrica se ha recrudecido en los últimos meses con cortes del servicio de hasta ocho horas en el estado petrolero de Zulia (oeste, fronterizo con Colombia).

El presidente regional del partido, Avilio Troconiz, dijo a periodistas desde la subestación Las Tarabas, en Maracaibo, capital de Zulia, que esta crisis está afectando «muy especialmente a los zulianos».

Troconiz indicó que aunque hubo un tiempo en que el tema eléctrico pareció tener mejoría, en los «últimos meses» los cortes se han incrementado.

«Esta crisis arrancó, inició en el año 2009 -durante el Gobierno de Hugo Chávez- con el racionamiento eléctrico nacional que generó lo que fue la emergencia eléctrica decretada por el presidente en ese entonces», añadió Troconiz que enumeró entre las causas la falta de inversión, de proyectos a largo plazo, así como el «mal manejo» de la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

«Yo vivo en un apartamento en el piso 18 y bueno, el racionamiento era prácticamente de una hora, hora y media. Ahora no, ahora son cuatro, seis y hasta ocho horas», continuó.

Usuarios en X han reportado apagones en distintos estados del occidente de Venezuela en las últimas semanas. El pasado viernes, los opositores venezolanos Juan Pablo Guanipa y Nora Bracho denunciaron una falla eléctrico masiva en varios estados del occidente del país.

Un día después la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó sobre un fenómeno solar en Venezuela, que provocará aumentos en la temperatura, y apeló a la conciencia ciudadana para avanzar en un plan de ahorro energético.

Troconiz dijo hoy, sin embargo, que el país tiene prácticamente 17 años en esta crisis y «todo el tiempo» hay «una excusa».

Venezuela enfrenta constantemente fallas en el suministro de energía eléctrica, sobre todo en estados alejados de Caracas, de las que el Gobierno responsabiliza reiteradamente a la oposición, pese a que militares custodian las instalaciones del sector. EFE

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