Partidos de izquierda celebran en Portugal la inconstitucionalidad de reforma migratoria

2 minutos

Lisboa, 8 ago (EFE).- Los partidos de izquierda acogieron «con satisfacción» este viernes la decisión del Tribunal Constitucional de Portugal de declarar inconstitucionales algunas normas de la reforma migratoria impulsada por el Gobierno de centroderecha y la extrema derecha.

El secretario general del Partido Socialista (PS), José Luis Carneiro, escribió en su cuenta de X que esta resolución supone «una victoria del humanismo sobre la inhumanidad que la coalición entre AD (la alianza gobernante) y (el ultraderechista) Chega quería imprimir a esta legislación».

Además, consideró que «se trata de una grave derrota política del Gobierno, de su arrogancia y de la incompetencia mostrada en esta materia».

Carneiro urgió al Gobierno «a no precipitarse» y a rodearse «mejor en sus alianzas, porque este es el resultado de su coalición con Chega y con las políticas extremistas e inhumanas que están en consonancia con el discurso de la extrema derecha y no con el de un partido moderado y responsable», concluyó.

Por su parte, el ecologista Livre también acusó al Gobierno de centroderecha de haber acatado las «propuestas inaceptables de la extremaderecha» y criticó la postura del Ejecutivo como «intransigente» en esta materia.

Lo que supone un «claro atropello tanto del proceso legislativo normal como del Estado de derecho, lo que refuerza el estigma hacia las personas inmigrantes en Portugal», indicó el partido en un comunicado.

En declaraciones a periodistas tras conocerse la decisión, el exlíder parlamentario del Bloco de Esquerda (BE) Fabián Figueiredo afirmó, en nombre de la formación, que esta resolución «simboliza una victoria de la justicia, de la humanidad contra la crueldad».

También el Partido Comunista Portugués (PCP) aplaudió el dictamen del alto tribunal, ya que la norma propuesta «no favorece una respuesta adecuada a los problemas» de quienes llegan a Portugal, y el regreso de la ley al Parlamento supone «una nueva oportunidad» para elaborar un texto más consensuado.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, vetó este viernes la reforma migratoria aprobada el pasado mes de julio en el Parlamento con los votos de la alianza gobernante y de Chega después de que el Tribunal Constitucional declarará inconstitucionales cinco artículos de la norma.

Ahora la ley volverá a la unicameral Asamblea de la República (Parlamento), donde deberá ser sometida a cambios. EFE

lmg/ad