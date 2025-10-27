Pashinián anuncia apertura de tránsito de cargas por carretera entre Azerbaiyán y Turquía

Tiflis, 27 oct (EFE).- El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, anunció este lunes la apertura a partir de hoy del tránsito de cargas por carretera a través del territorio armenio entre Azerbaiyán y Turquía, suspendido desde hace más de 30 años, cuando estalló la guerra por el control del territorio de Nagorno Karabaj.

«A partir de hoy estamos listos para garantizar el tránsito de camiones desde Turquía a Azerbaiyán y desde Azerbaiyán a Turquía, en particular por Margara-Yeghegnadzor-Sisian-Goris», dijo Pashinián en una intervención en el Parlamento, citado por medio armenios.

El primer ministro resaltó que es importante que Ereván responda de manera recíproca a la declaración de Azerbaiyán sobre la apertura del tránsito de mercancías hacia Armenia por territorio azerbaiyano.

«Este fue un acontecimiento histórico que constituye la primera etapa para superar el bloqueo de Armenia», dijo Pashinián sobre la decisión de Azerbaiyán de desbloquear el tránsito de mercancías.

Destacó que estas decisiones están dictadas por las nuevas circunstancias creadas por la paz que se ha establecido entre Armenia y Azerbaiyán.

«Han pasado un año y ocho meses desde la última vez que hubo soldados muertos por disparos en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán. Quiero recalcar una vez más que, en toda la historia de la independencia de Armenia, nunca hemos tenido un año y ocho meses como este», añadió Pashinián.

Al mismo tiempo, el primer ministro destacó que el país desarrolla no solo su ejército, sino también el concepto sobre el que este debe basarse.

«Consideramos muy importante cambiar en nuestra conversación cotidiana el concepto de ejército dispuesto para el combate al de ejército apto para la defensa», recalcó.

Pashinián subrayó que el ejército del país «no tiene misiones que cumplir fuera de las fronteras de Armenia».

La oposición acusa al jefe del Gobierno de reducir las estructuras y capacidad combativa del Ejército del país por exigencias de Azerbaiyán y arguye como prueba la decisión del Ejecutivo de reducir de dos años a un año y medio el servicio militar obligatorio.EFE

